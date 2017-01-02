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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Konuralp gelecek nesillere aktarılacak

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:51
Konuralp gelecek nesillere aktarılacak
Konuralp gelecek nesillere aktarılacak

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi tarafından çeşitli turistik ve tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması amacıyla hazırlanan projeler sayesinde Konuralp Antik Kenti gelecek nesillerin kültür mirası haline gelecek.
Roma ve Osmanlı tarihi dönemlerinin önemli ve stratejik yerleşim merkezlerinden biri olan Konuralp'in geleceğin kültür mirası haline getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Düzce Belediyesi, Konuralp üzerinde yürüttüğü yeniden yapılandırma çalışmalarının yanı sıra alanda saklı bulunan Roma ve Osmanlı dönemine ait tarihi kalıntıların ortaya çıkarılması, restore edilmesi ve Türkiye turizmine kazandırılması için çeşitli projeler de geliştiriyor. 2016 yılının son haftasında yapılan "Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu Oluyor Projesi" tanıtım toplantısında da Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Belediyesi ortaklığında Konuralp için hazırlanan yenileme ve restorasyon planları anlatıldı. Tarihi alanların turizme kazandırılması amacıyla yapılacak girişimler Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)'dan da teşvik almaya hak kazanan proje kapsamında çalışmalara başlanıyor.
(TT-AY)

02.01.2017 13:55:33 TSI
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