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Başkan Orhan, İlçe Danışma Meclisinde konuştu:

- "2017'de ilçemiz altın çağını yaşayacak"



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ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 2017 yılında 340 konut, 114 işyerini hak sahiplerine teslim edileceğini, Bahçelievler'de yapılacak yeni konutlar için TOKİ ile protokol imzalayacaklarını söyledi. Orhan, mesire alanı, oyun havuz park ve Ilıca hizmet binası ile kültür merkezinin tamamlanacağını, Gençlik Merkezi'nin ise temelinin atılacağını kaydetti.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 2017 yılının ilçe için hamle yılı olacağını söyledi. Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Konferans Salonu'nda yapılan AK Parti Aziziye İlçe Danışma Meclisi'nde görsel sunum yapan Başkan Orhan, çalışmalarını değerlendirdi, yeni yıl hedeflerini paylaştı. Yaklaşık üç yıldır görevde bulunduğunu ve bu süreçte ilçenin, gelişimi, değişimi ve dönüşümü adına bir dizi çalışmalar yaptıklarını, bir kısım projeleri uygularken, bir kısmının da planlamasını yaptıklarını ifade eden Başkan Orhan, 2017 yılının bu bağlamda altın çağ olacağının altını çizdi. Kentsel dönüşümde ilçenin çehresini değiştirecek bir projenin hayata geçeceğini, mesire alanı ve oyunlu havuzlu parkın tamamlanmasının yanısıra, Dadaşkent'te Gençlik Merkezi'nin temelinin atılacağını kaydeden Başkan Orhan, Ilıca belediye hizmet binası ile kültür merkezinin de halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

340 konut, 114 işyeri bu yıl teslim edilecek

Ilıca'da yapımı süren konutların ve iş yerlerinin sahibini bulacağına dikkat çeken Başkan Orhan, "Yapımı süren 340 konut, 114 işyeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Bahçelievler ve Yeşil Mahalle Bölgesi'nde projesi hazırlanan yeni konutlar için de TOKİ ile protokol aşamasına geldik. Bu projelerle Ilıca yeni bir kimliğe kavuşurken, Erzurum'un da en güzel yaşam merkezlerinden biri haline gelecek." dedi. Başkan Orhan, Ilıca'da yapımı süren belediye hizmet binası ile kültür merkezinin de tamamlanarak hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

Mesire alanı ve oyun havuzlu parkta tamam

Dadaşkent'te Erzurum'da bir ilk olacak oyun havuzlu park ve Ilıca'ya 25 dönümlük mesire alanı kazandıracaklarının altını çizen Başkan Orhan, inşaatları devam eden bu projelerin de 2017'de bitirileceğini vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilçeye kazandıracağı Gençlik Merkezi'nin 2017 yılında temelinin Dadaşkent 200 Evler Bölgesi'nde atılacağına işaret eden Başkan Orhan, Büyükşehir Belediyesi'nin Aziziye için çok önemli bir yatırımı olacak olan Bilgi Evleri'nin de yine bu yıl tamamlanacağını söyledi. Seçim vaadleri arasında yer alan Semt Pazarı Projesi için de çalışmaların hızlandığını ifade eden Başkan Orhan, Dadaşkent'te Adnan Menderes Lisesi yolu üzerinde bulunan metruk işyerlerinin kamulaştırılmasının yapıldığını ve buraya projesi hazır olan modern bir semt pazarı inşa edeceklerini ifade etti.

Karla mücadele için imkanlarımızı seferber ediyoruz

İlçede ağır kış şartlarının hüküm sürdüğünü, buna rağmen karla mücadelede etkin bir performans ortaya koyduklarının altını çizen Başkan Orhan, "Kar yağışında araçlarımızı ve personelimizi seferber ederek, halkımızın kara ve buza mahkum olmamasına adına gece gündüz mücadele ediyoruz. Sonuçta Dadaşkent, Ilıca ve 69 mahalle statüsünde köyümüz mevcut. Toplam alanı bin 702 kilometrekare olan bir coğrafyada yağan karın anında kaldırılması mümkün değil. Fakat biz tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, sağolsun hemşehrilerimiz de gerekli sabrı gösteriyor. Kardan ilçemizin minimum düzeyde etkilenmesi adına elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Orhan, çalışmalarına ve projelerine desteklerinden dolayı, hükümete, Sağlık Bakanına, Erzurum milletvekilleri ile partisinin il ve ilçe teşkilatlarına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

(ERZ-AA-Y)



02.01.2017 13:57:13 TSI

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