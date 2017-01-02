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Gönülleri alan proje ziyaretleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, evlilikte 50 yılını geride bırakan çiftler için sürdürdüğü Gönül Projesi kapsamında Şefika-Ali Kayacan çiftinin konuğu oldu.

Evliliklerinde 50 yılı geride bırakan Turgutlulu çiftlere nikah defterinin bir suretiyle jest yapmaya devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İstiklal Mahallesi sakinleri Şefika-Ali Kayacan'ın evine konuk oldu. Ziyaretlerinde Başkan Şirin'e Yazı İşleri Müdürü Mehmet Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aylin Askingil, nikah memuru Ali Akça eşlik etti. Kayacan çifti tarafından büyük bir memnuniyetle karşılan Başkan Şirin, kendilerine 1966 yılında imza attıkları nikah defterinin bir suretiyle isimlerine özel dekoratif saat hediye etti. Başkan Şirin'e teşekkür eden Ali Kayacan, "Ziyaretlerinizle gönlümüzü feth ettiniz. Yıllar geçip gidiyor, çok şükür sağlığımız yerinde. Sizlerin ziyaretleriyle de ayrıca moral bulduk. Çok teşekkür ederiz" dedi. Başkan Şirin de Kayacan Ailesi'nin nice mutlu ve sağlıklı yıllar geçirmesini dileyerek, "Değerli büyüklerimizin ellerini öpüp hayır duası almak en güzel duygulardan biri. Onlar 50 yıl bir yastığa baş koymuşlar. Allah daha nice yıllar nasip etsin" diye konuştu.

(AY-Y)



02.01.2017 13:57:27 TSI

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