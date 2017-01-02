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Adana Yerel Basını'nda 5 Ocak Kutlamaları Sergisi açılıyor



ADANA (İHA) - Adana Yerel Basını'nda 5 Ocak Kutlamaları Sergisi, Perşembe günü açılacak.

Adana Kent Konseyi, Çukurova Fuarcılık A. Ş. ile birlikte, Adana'nın tarihsel geçmişine ve günümüzde edindiği konuma uygun olarak "5 Ocak Adana'nın Kurtuluş Bayramı" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında hazırlanan 'Adana Yerel Basınında 5 Ocak Kutlamaları Sergisi (1922-1992)', 5 Ocak Perşembe günü 75. Yıl Sanat Galerisi'nde açılacak.

Sergide, 5 Ocak kutlamalarının 1922'den günümüze kadar sürdüğüne dair bilgi ve belgeleri içeren belgesel de sunulacak.

"Adana Yerel Basınında 5 Ocak Kutlamaları Kataloğu (1922-1992)", "Çukurova Milli Mücadele Şiirleri Antolojisi" ve "Çukurova Milli Mücadele Hatıraları-I" adlı kitaplar, kutlamalar boyunca halka dağıtılacak.

(NPR-Y)



02.01.2017 13:56:15 TSI

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