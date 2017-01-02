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MİTSO'dan Edremit ve Ayvalık'ta inceleme ziyareti



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), coğrafi işaret tescil belgesi uygulamaları için Edremit ve Ayvalık Ticaret Odalarında incelemelerde bulundu.

Türkiye Patent Enstitüsü'nden Milas ilçe sınırları içinde, memecik türü zeytinlerden elde edilmekte olan zeytinyağına "Milas Zeytinyağı" adıyla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almayı başaran Milas Ticaret ve Sanayi Odası, bu konudaki deneyimlerinden yararlanmak üzere Edremit ve Ayvalık Ticaret Odalarını ziyaret etti.

MİTSO Genel Sekreteri Kazım Sarıoğlu, AR-GE ve Dış İlişkiler Memuru Gülay Aytaç, Basın Danışmanı Olcay Akdeniz; Edremit Ticaret Odası ve Ayvalık Ticaret Odası'nı ziyaret ederek bu odaların coğrafi işaret uygulamaları konusundaki deneyimlerinden yararlanmak üzere Edremit ve Ayvalık'a gittiler.

Edremit Ticaret Odası'nda Genel Sekreter Recep Akgül ilgili oda personeli ile görüşme yapan MİTSO temsilcileri, coğrafi işaretin uygulanma aşamaları hakkında çeşitli sorular yönelttiler. MİTSO temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Edremit Ticaret Odası Genel Sekreteri Recep Akgül, coğrafi işaret uygulaması konusunda karşılaştıkları durumları, denetim amacıyla komisyon oluşturulmasını ve komisyonun denetimlerini anlattı. Bilinçli tüketicinin coğrafi işaretli Edremit çizik zeytinini tercih ettiğini ifade eden Recep Akgül, uygulamada bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Daha sonra Ayvalık Ticaret Odası'na giden MİTSO temsilcileri, Ayvalık Ticaret Odası Genel Sekreteri Ahmet Baç ile Ayvalık Zeytinyağı Tadım Laboratuvarı sorumlusu Kimya Mühendisi Yeşim Bayraktar ile görüştüler. MİTSO temsilcilerinin zeytinyağının coğrafi işaret uygulamaları, denetimler ve şişelere hologram etiketi yapıştırılması konularındaki sorularını yanıtlayan Kimya Mühendisi Yeşim Bayraktar, insanların henüz coğrafi işaretin önemini yeterince kavramadıklarını, oysa coğrafi işaretin bir ürünün kalitesini ortaya koyan ve üreticisine çok büyük pazarlama avantajları sağlayan çok önemli bir tescilleme olduğunu anlattı. Laboratuvarda, coğrafi işaretli zeytinyağı şişelerinden alınan örneklerin kimyasal analizin yanı sıra duyusal analize de tabi tutulduğunu ve yılda iki kez denetim yapıldığını belirten Kimya Mühendisi Yeşim Bayraktar denetimi yapan komisyon üyelerinin denetledikleri zeytinyağının hangi firmaya ait olduğunu bilmeden denetim yaptıklarını ve bu konuda gizliliğe çok büyük önem verdiklerini söyledi.

Edremit ve Ayvalık ziyaretlerinin ardından ziyarete katılan MİTSO temsilcileri Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'e coğrafi işaret uygulamasıyla ilgili görüşmeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer "Milas zeytinyağına coğrafi işaret tescili alarak çok büyük bir başarı elde ettik. Şimdi coğrafi işaretin gerektirdiği uygulamaları eksiksiz ve yanlışsız olarak yapabilmek için titiz bir araştırma sürdürüyoruz. Bir yandan mevzuatı inceliyoruz, bir yandan bu konuda bizden önce coğrafi işaret almış odaların deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Arkadaşlarımız bu amaçla Edremit ve Ayvalık'ta araştırma ve incelemelerde bulundular. Gözlemlerini paylaştık. Önümüzdeki günlerde tescil mevzuatında değişiklik bekleniyor. Mevzuatta olacak değişiklikleri de değerlendirerek isteyen firmalara coğrafi işaret belgesi vermeye başlayacağız" dedi.

(ÇP-MB-Y)



02.01.2017 13:58:58 TSI

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