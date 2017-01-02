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Ortaca'da çatı yangını korkuttu



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir evin çatısında meydana gelen yangın kısa sürede söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre; Arıkbaşı Mahallesi, 110 Caddesinde; Elif Karaduman'a ait 3 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Ortaca Emniyet Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve ADM ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaştı.

İtfaiye ekipleri 3 katlı binanın çatı katına çıkarak yangını büyümeden kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(CC-MB-Y)



02.01.2017 13:59:46 TSI

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