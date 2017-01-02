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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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İncesu Belediyesi Aralık ayı toplantısı yapıldı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:57
İncesu Belediyesi Aralık ayı toplantısı yapıldı
İncesu Belediyesi Aralık ayı toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Aralık ayı olağan 1. Bileşim toplantısı yapıldı.
İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Karayol, şu açıklamalarda bulundu:
"2016 yılında vatan ve milletimizin bütünlüğünü bozmak için dışarıdan destekli terör örgütleri güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza karşı kalleşçe bombalı saldırılar düzenlediler Türk Milleti olarak şehitler verdik, yine 2017 yılının başında bu saldırılar devam etmiş İstanbul'da bir eğlence Kulübüne haince saldırı düzenlemiş; 1 Polis memuru şehit ve 38 kişi hayatını kaybetmiştir. Türk Milleti olarak ne yaparsanız yapın bu milleti bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmet,minnet ve şükranla anarak, ailelerine başsağlığı diliyorum."
Başkan Karayol'un konuşmasının ardından gündem toplantısına geçildi. İncesu Belediyesi Meclis Gündeminde 11 asıl gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkan Karayol, İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu'ya hayırlı olmasını dileklerinde bulunarak Şubat ayı meclis toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek Ocak ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı.
(SK)

02.01.2017 14:00:58 TSI
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