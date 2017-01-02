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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Erzincan da kaçakçılık operasyonu:2 tutuklu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:59
Erzincan da kaçakçılık operasyonu:2 tutuklu

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 kişi tutuklanırken, 980 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Erzincan Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde yapılan açıklamada Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16-30 Aralık 2016 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadelede yapılan çalışmalarda; 12 Pakistanlı, 5'i Bangladeşli, 6'sı Afganistanlı ve 1'i Gürcistanlı olmak üzere 24 yabancı uyruklu şahıs yakalandığı, 2 organizatör şahsın ise tutuklandığı belirtilirken, bu kapsamda ise 980 paket gümrük kaçağı sigaranın da ele geçirildiği açıklandı.
Yapılan açıklamanın devamında ise "Halkımızın huzur, esenlik ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlarımız aralıksız devam etmektedir." denildi.
(AA-AA-Y)

02.01.2017 14:02:50 TSI
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