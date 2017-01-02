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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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MUBİS'e 1 yılda 3 bin 407 talep alınarak geri dönüş sağlandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:00
MUBİS'e 1 yılda 3 bin 407 talep alınarak geri dönüş sağlandı
MUBİS'e 1 yılda 3 bin 407 talep alınarak geri dönüş sağlandı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki tüm muhtarların bölgelerinde aldıkları hizmetleri kolaylaştırmak için kullanıma sunduğu Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS)'e 1 yılda 3 bin 407 talep alınarak geri dönüş sağlandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Büyükşehir Yasası'nın ardından hizmete sunduğu MUBİS, Konya genelindeki tüm muhtarlara hizmet veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yeni yasa ile birlikte muhtarlarla Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinin doğrudan bağlantılı hale geldiğini belirterek, mahalle sayısı artan Konya'da muhtarların bölgelerinde aldıkları hizmetleri kolaylaştırmak için kısa adı MUBİS olan Muhtarlık Bilgi Sistemi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.
Konya'nın 31 ilçesinde uygulanan Muhtarlık Bilgi Sistemi ile muhtarların bilgi karmaşasından kurtulduğunu, taleplerin ilgilisine iletilmesinde kolaylık sağlandığını belirten Başkan Akyürek, 1 yıl içinde 3 bin 407 talep alındığını, 3 bin 186 talebe hızlı ve etkin ve geri dönüş sağlandığını, ilçe belediyesi hizmet alanına giren taleplerin ise yönlendirildiğini dile getirdi. Muhtarlık Bilgi Sistemi Yazılımı Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nca yapılan, takibi Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanlığınca yürütülen MUBİS ile Konya merkez ve ilçelerinde görev yapan bin 197 mahalle muhtarının talepleri, Konya Büyükşehir Belediyesi muhataplarına en sağlıklı ve verimli yoldan iletmesine olanak sağlanıyor. Hangi ilçeden hangi yatırımlara ne kadar talep olduğu konusunda istatistiklerin de tutulduğu sistem ile muhtarlar, yüz yüze görüşme gerektirmeden taleplerini, şikayet veya teşekkürlerini ister ekran başından, isterse mobil uyumlu sistem üzerinden cep telefonu yoluyla iletip cevaplarını takip edebiliyor. Muhtarlar, istedikleri takdirde www.konya.bel.tr web adresinden 'MUBİS' butonuna tıklayarak, dilerse mubis.konya.bel.tr adresinden sisteme erişim sağlayabiliyor. Sisteme giren muhtarlar, yeni talep ekleyebilirken talebin kabul edilmesiyle cep telefonlarına gelecek takip numarası ile taleplerini takip edebiliyor, daha önce girdikleri talepleri liste halinde görebiliyor, taleplere belediyenin verdiği cevaplara ulaşabiliyor. Ayrıca kendilerine yönelik bütün duyuruları görebilen muhtarlar, ad-soyad, kullanıcı adı, telefon, e-posta ve şifre gibi bilgileri de düzenleyebiliyor. Muhtarlık Bilgi Hattı Hizmette MUBİS için her muhtara ayrı ayrı kullanıcı adı ve şifre oluşturularak kullanıcı bilgilerini uygulamalı eğitimlerle vermeye devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu 444 42 37 Muhtarlık Bilgi Hattı ve 7442 Muhtar SMS Hattı ile de muhtarların taleplerine en hızlı şekilde cevap vermeyi sürdürüyor.
(AH-Y)

02.01.2017 14:04:17 TSI
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