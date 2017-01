YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki durumu inceleniyor

Van Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki durumu inceleniyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar'ın ilçelerde yaptığı incelemeleri devam ederken, birbirinden ilginç durumlarla karşılaşılıyor. Beraberinde ilgili daire başkanları ile ilçelerde incelemelerini sürdüren Yaşar, "Bir çok olumsuzluklar gördük, İtfaiye çok ihmal edilmiş, Saray ise bir vanaya mahkum bırakılmıştır" dedi.

Önce Özalp ilçesine giden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, Özalp ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin İtfaiye, VASKİ teşkilatları ile yol bakım şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Bilhassa İtfaiye binalarının eksikliklerinin giderilmesi için çalışma başlatacaklarını ifade eden Yaşar, vatandaşın can ve mal güvenliği için her türlü tedbiri almaları gerektiğini söyledi. Özalp'ta itfaiye aracı donmasın diye boş bekletildiğini ifade eden Yaşar, "Yangın çıktıktan sonra dolduruluyor. İlçede sadece bir itfaiye aracı var. Personel farklı bir yerde itfaiye aracı bir başka yerde. İlçe ve köylerde aynı anda yangın çıkması durumunda sadece bir yangına müdahale edilebilecek. Bu vahim bir durum, muhakkak itfaiyelerimizin binalarını yalıtımlı ve iyi ısıtılan yerlere taşımalıyız. İlçe belediyelerinde daha önceden bu konuda sağlıklı bir çalışma yapılmamış. Bu halk en iyi hizmeti hak etmektedir, bunun ihmale gelmesi düşünülemez. Ayrıca Özalp'ta VASKİ'nin bir veznesinin bile bulunmadığını gördük, tahsilatlar yapılmıyor. İtfaiye birimleri, yol yapı daire başkanlığına birimler ile VASKİ ye bağlı birimler farklı yerlerde görev yapmakta. Çalışan personellerin büyük çoğunluğu hizmet alımı ile istihdam edilmiş. Birimlerin dağınıklığı çalışan sayısının artmasına sebebiyet vermekte. Bunun gibi ihmallerin biran önce giderilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Özalp ilçesinden sonra Saray ilçesine geçen Genel Sekreter Mehmet Yaşar, burada karşılaştığı manzaralar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. VASKİ'ye ait bir hizmet binasının olmayışından dolayı personelin bir sondaj binasında kalmak zorunda olduklarını gören Yaşar, bu durumun insan sağlığı ve emniyeti açısından vahim olduğuna dikkati çekti. Uzun süre sondaj binasında inceleme yapan Yaşar, yemek masasının sondaj ana vanasının üzerinde olmasının da büyük bir tehlike arz ettiğini bunun bir an evvel giderilmesi talimatını verdi. Saray'da su arızası durumunda ara vanalar bırakılmadığından dolayı , küçük bir arızada bile tüm ilçenin suyunun kesilmek zorunda kalındığına dikkat çeken Yaşar, tüm ilçe halkının bir vanaya mahkum edilmiş olması büyük bir ihmal olduğu nu söyleyen Yaşa, bunun giderilmesi için çalışma başlatılarak yeni iş sezonunda buna çözüm bulacaklarını, hizmetler yapılırken her türlü etüt, proje ve planlamanın detaylı olarak yapılması gerektiğini, bunun faturasının halka mal edilemeyeceğini, halkın daha rahat etmesi için hizmetlerin her yere eşit ve adil götürülmesi gerektiğini ifade etti.

Saray'da bulunan yol bakım şantiyesinde de incelemeler yapan Yaşar, bakımevinin iyi bir durumda olduğunu söyleyerek, Saray'da köylerin çok olmasından dolayı, kardan dolayı yol açma çalışmalarının acilen yapılması için ekiplerin her türlü fedakarlığı yapmış olmasından dolayı da kendilerini kutladıklarını belirtti. Yaşar, "Saray'da yapılan 40 dönümlük parkın da halkın ihtiyacına göre tanzim edildiğini görmek bizleri mutlu etmiştir. Aynı şekilde Özalp'ta da yapımı süren 60 dönümlük parkın da bitirilmesiyle halkımızın dinlenme olanakları artacaktır. Parkları yaygınlaştırıp, daha da güzelleştirip halkımızın yararına sunmalıyız. Parklar aynı zamanda spor yapılabilecek, koşu yapılabilecek alanlardır. Parkların kent estetiği açısından da önemi bulunmaktadır. Mevcut parkların bir çoğunun estetik yönden yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Tek başına yeşil alan ve parklar kent estetiğini elbette düzeltemez fakat bir parça olsun düzeltmeye yardımcı olur. Halka hizmet hakka hizmettir" şeklinde konuştu.

Gevaş Ve Edremit'te inceleme

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, aynı gün içinde Özalp ve Saray ilçelerinde ki incelemelerden sonra Gevaş ve Edremit ilçelerinde de incelemelerde bulundu. Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan'ı ziyaret eden Genel Sekreter Yaşar'a, Gevaş Belediyesinin çalışmaları ile ilgili bir brifing sunuldu. Yaşar ve beraberinde ki heyeti belediye girişinde karşılayan Hakan, Gevaş'ta yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bir sunum yaptı. Gevaş'ta imar durumunun öncelikli konu olduğuna değinen Hakan, "Yeni bir imara ihtiyaç duyan ilçemizin kültür ve turizm alanında daha da iyi bir konuma gelmesi için gelişmemizi hızlandıracak ve ilçemizi çağdaş bir görünüme kavuşturacak. Yeni bir imar revize programının uygulanması gerekiyor. Gevaş'ta yeni meydan ve yeni belediye binasının yapıldı. İlçemiz son iki yılda devrim sayılacak çalışmalara şahitlik etmiştir. Bundan sonra Van Büyükşehir Belediyemizin desteği ve katkılarıyla daha iyi hizmetler yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Genel Sekreter Mehmet Yaşar ise, hizmette her ilçenin önceliklerine göre ve siyasi bir düşünce ayırmadan hizmetlere ağırlık vereceklerini söyledi. Yaşar, "Bizde yılların birikimi ve ihmali sonucu imar ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. İmar uygulamalarında karşılaşılan sorunları iki kısımda incelemek mümkündür. Bunlardan; birincisi imar planlarının yapımından kaynaklanan sorunlar, ikincisi planların uygulanmasında karşılaşılan sorunlardır. Bizler devlet memuruyuz, devletimizin bizlere verdiği imkanı yasalar çerçevesinde halkımız için en şekilde kullanacağız. Sayın Valimizin bu konuda ki talimatları gereği aksaklıklar tespit edilerek, en kısa zamanda bunların giderilmesi için çalışacağız" dedi.

Gevaş itfaiye ve VASKİ binalarını gezen Yaşar, daha sonra Van Gölü sahilinde yapımı devam eden park alanını da gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Gevaş'ta ki incelemelerinden sonra Edremit ilçesi yeni TOKİ'lerin içinde yer alan itfaiye binasında inceleme yapan Yaşar, "Teşkilatlanmış ilk itfaiye ekipleri Macaristan'da ve Fransa'da görülmüştür. Tulumbanın keşfi teşkilatlanmada başlıca rolü oynamıştır. Büyükşehir belediye sınırlarının genişliğine göre bu teşkilat da, personel araç ve gereç bakımından artış göstermektedir. Belediyemiz de itfaiye daire başkanlığının ihtiyaçları giderilerek itfaiyenin en iyi konuma getirilmesi için çaba harcayacağız" dedi.

Genel Sekreter Mehmet Yaşar'ın ilçelerde ki incelmelerine VASKİ Genel Müdürü A.Vahap Gezgen, VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Eşme, İtfaiye Daire Başkanı Osman Acar, Yol Yapım Daire Başkanı Sahip Görendağ, Fen İşleri Daire Başkanı M. Yalım Eryiğit, Sağlık Daire Başkanı Salih Allahverdi, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Bekir Kıran ile Büyükşehir Sevk ve İdari İşler Müdürü Ali Çoban da katıldı.

(EKİP-ŞAK-Y)



02.01.2017 14:08:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER