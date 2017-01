YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vergili: " 2016 hedeflerinin hepsine ulaştık"

- Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili:

- "Ne kadar FETÖCÜ varsa elini kolunu sallaya sallaya geziyor"



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili , 2016 yılı programında hiçbir aksaklık olmadığını, hedeflerinin hepsine hemen hemen ulaştıklarını belirterek, 2017 yılı planlamasını da yaptıklarını söyledi.

Başkan Vergili, Karabük'te karasal yayın yapan yerel tv kanalı Kanal 78 ekranlarında çıktığı programda, 2016 yılı çalışmalarını ve 2017 yılında yapmayı planladıklarını projeleri aktardı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili FETÖ üyesi personelin devlet işleyişinde bir mazeret haline geldiğini de ifade ederek, "Bir şey söylendiği zaman o FETÖCÜ idi adam yok, bu FETÖCÜ idi adam yok, ama şöyle etrafına bir bakıyorsun ne kadar FETÖCÜ varsa da elini kolunu sallaya sallaya geziyor" dedi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili Kanal 78 ekranlarında Genel Yayın Yönetmeni Şükrü Gökkaya'nın hazırladığı 'Karabük Gündemi' isimli programa konuk oldu. FETÖ ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan ve kurumlarda en ufak ilişkisi olan, hatta hiç ilişkisi olmayanlar FETÖCÜ oldu diyen Vergili, "Ama Karabük'te durum içler acısı, bu güne kadar onlara finansman yapmış, her türlü organizasyonunu yapmış adamların hepsi de elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Ama hasbelkader adam o grupların toplantısına gitmiş, biliyorsunuz onlar yapışınca bırakmaz, bir toplantısına gitmiş, on toplantısına gitmiş, ama onlara ne finansörlük yapmış ne başka bir şey yapmış,onların çoğu cezaevinde. Onlara 'oğlum senin bunlarla ne derdin vardı' diye sorulmaz, ama bu işin bu güne kadar her türlü kollamasını yapmış, savunmasını yapmış, finansmanını yapmış, bunların gelişmesi için her türlü desteği vermiş insanların hepsi de dışarıda, ne adaleti?" diye konuştu.

"Bizim en büyük sıkıntımız bu ve bu nedenle yargı da ve diğer kurumlarda işler yürümüyor" diyen Başkan Vergili, "Bu taraftan hâkim görevden alınıyor,diğer taraftan başka bir hâkim görevden alınıyor, ortada kalıyoruz. Memuriyet hayatımın yedinci senesini bitirdim sekizinci senesine girdim, o dönemde FETÖ hâkim ve savcıları, müfettişleri eziyordu, onların adalet sistemleri farklı farklı çalışıyordu, şimdi de farklı bir grup daha çıktı ortaya. İnsanları ezmek için farklı bir metot daha bulundu ve bunlarda farklı bir şekilde ezmeye başladı. Ellerindeki kanunları ve kitapları ona göre uyguluyorlar, kendilerine göre uyguluyorlar, birisine 'bu adam dışarda nasıl geziyor?' diye sorduğunda da bunu kolluyorlar diyorlar, birilerinin koruması altındaymış, anlamıyorum, benimde garibime gidiyor, 'bu adam cemaatin adamı değil miydi?' diyorsun, onu koruyan var diyorlar, böyle bir Türkiye'desin yani. Onun için bir yerlerden bir şey beklemek doğru değil" dedi.

FETÖ Terör Örgütünün gizli gizli faaliyetlerine devam ettiğini de iddia eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; " Eğer bir kurumda FETÖ ile hiçbir ilgisi olmayan adam görevden atılıyorsa, benim bunlarla hiçbir ilgim yok diye itiraz ettiğinde de 'senin değerlendirmene bir sene sonra, iki sene sonra sıra gelir' cevabı da alıyorsa Fetullah grubu istediğini yapabiliyor demektir bu yani. Kendisinden olmayanların hesabını kestirebiliyor, meslekten attırabiliyor, devam ediyor yani" ifadesinde bulundu.

Vergili, programda ayrıca 2016 yılında kentte öncelikli ve önemli sorunlarının tespitini yaparak vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak her alanda çözümler geliştirmeye çalıştıklarını da anlatarak, " Karabük'te önemli yatırımlara hep birlikte imza attık.Karabük'te alt yapısından üst yapısına kadar birçok alanda çalışmalar yapıldı. Yeni yılda ilimizi her yönden daha ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Karabük'ün gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda değerli halkımız ile el ele güzel ilimizin geleceği için çalışacağız" diye konuştu.

02.01.2017 14:18:43 TSI

