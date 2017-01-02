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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Kazada ölen emekli hafız son yolculuğuna uğurlandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:20
Kazada ölen emekli hafız son yolculuğuna uğurlandı
Kazada ölen emekli hafız son yolculuğuna uğurlandı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden emekli hafız Hüseyin Bedir (64), son yolculuğuna uğurlandı.
Çarşamba ilçesinde Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri savrularak kaldırımdaki emekli hafız Hüseyin Bedir'e çarptı. Ağır yaralanan Bedir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
Hüseyin Bedir için bugün Çarşamba ilçesi Helvacalı Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Samsun Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası merhum Hüseyin Bedir, aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine katılan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Bedir ailesinin acısına ortak olarak yakınlarına başsağlığı diledi.
(SAM-SLH-Y)

02.01.2017 14:23:40 TSI
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