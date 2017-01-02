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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Sosyal tesis kısa sürede tamamlandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:20
Sosyal tesis kısa sürede tamamlandı
Sosyal tesis kısa sürede tamamlandı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, Suboğazı Mahallesinde yapımına başladığı sosyal tesisi tamamladı. Kırsal alanda yaşanan taziye yeri sıkıntısını çözmek amacıyla kısa sürede yapılan Suboğazı Sosyal Tesisi, mahallelinin yüzünü güldürdü.
Merkeze sağladığı hizmetleri kırsal alandaki mahallelere de götüren Şehitkamil Belediyesi, önemli bir yatırımı daha tamamladı. Mahalle halkının birçok ihtiyacını sosyal tesisler aracılığıyla karşılayan Şehitkamil Belediyesi, kısa süre önce Suboğazı Mahallesinde yapımına başladığı modern ve çok amaçlı sosyal tesisi hizmete hazır hale getirdi. Toplam 2 katlı olan Suboğazı Sosyal Tesisi, 250 metrekare inşaat alanı üzerine yapıldı. Sosyal tesis içerisinde; bay-bayan taziye evi, muhtarlık bürosu, mutfak, lavabo ve abdest alma yerleri bulunuyor. Ayrıca sosyal tesis önünde bir oturum alanı da yapıldı. Tamamlanan sosyal tesis, mahalle halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Özellikle taziye konusunda yaşanan sıkıntının artık çözüldüğünü dile getiren mahalleliler, çalışmaları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.
''Vatandaş taziyesini sıkıntısız yapacak''
Özellikle taziye konusunda sıkıntı yaşandığını ifade eden Suboğazı Mahalle Muhtarı Mehmet Okur, "Mahallemizin böyle bir sosyal tesise çok ihtiyacı vardı. Taziye konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Şu andan sonra vatandaş taziyesini sıkıntısız bir şekilde yapacak. Bu alan harabe bir alandı. Şehitkamil Belediyemiz, bu alanda çalışma başlattı. Sosyal tesisimizi tamamladıktan sonra sosyal tesisimizin önüne bir meydan yaptı. Güzel bir meydanımız oldu. Vatandaş, meydanı da kullanacak. Sosyal tesisimiz içerisinde bir de muhtarlık bürosu yapıldı. Mahallemizde daha önce muhtarlık yeri yoktu. Sosyal tesisimiz içerisinde yapılan muhtarlık bürosu aracılığıyla vatandaşlarımız bize daha kolaylıkla ulaşacak. Mahallemize sağladığı hizmetler dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
''Başkanımıza minnettarız''
Taziye ziyaretine gelen misafirlerini ağırlama konusunda yaşadıkları sıkıntıları anlatan mahalle sakini Şaban Yapış, "Öncelikle bizi böyle güzel bir tesise kavuşturduğu için Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ederim. Kendilerine minnettarız. Bizim evlerimiz ufak evler. Taziye olduğu zamanlarda gelen misafirlerimizi ağırlama konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Sosyal tesisin bulunduğu alan daha önce boş bir arsaydı. Şimdi ise çok büyük bir rahata kavuştuk. Bizim için bundan daha güzel bir şey olamaz" şeklinde konuştu.
''Sosyal tesisimiz çok kısa sürede yapıldı''
Sosyal tesisin çok kısa bir süre de inşa edildiğine işaret eden mahalle sakini Mehmet Zübeyir Karabağ, "Taziye evine çok ihtiyacımız vardı. Vatandaşlarımız bu konuda çok perişandı. Ev içinde taziye yapıldığı zaman çok sıkıntı yaşanıyordu. Mahallelimiz için çok iyi bir yer oldu. Sosyal tesisimiz çok kısa bir zamanda yapıldı ve tamamlandı. Mahallemizdeki çalışmaları için Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
(BRN-Y)

02.01.2017 14:24:12 TSI
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