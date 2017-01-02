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Haliliye'den 500 bebeğe daha hoş geldin hediyesi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi tarafından devam ettirilen Haliliye'ye hoş geldin bebek projesi kapsamında son 3 ayda Haliliye ilçesinde dünyaya gelen 500 bebeğe puset ve ana çantası hediye edildi.

Haliliye Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarıyla ilklerin belediyesi olmayı sürdürüyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal alanda yapılan çalışmalar vatandaşların takdirini kazanıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatları doğrultusunda ilçede dünyaya gelen bebeklere hastane çıkış seti hediye edilmek üzere Haliliye'ye hoş geldin bebek projesi devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl proje dahilinde 12 bin bebeğe hastane çıkış seti hediye eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, projeyi genişleterek bebeklere puset, ana çantası ve içerisinde, biberon ile emzik bulunan 11'li bebek takımı hediye ediyor. Proje kapsamında Haliliye'de son 3 ayda dünyaya gelen 500 bebeğe bebek takımı hediye edildi. Proje, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatı doğrultusunda yılın 365 günü sürdürülüyor. Haliliye'ye hoş geldin bebek projesinde vatandaşlar tarafından tam not aldı. Ayrıca Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, önceki gün yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen iki kız bebeği ve ailelerini hastanede ziyaret etti. Bebeğe altın takan Demirkol, puset ve ana çantası hediye etmişti.

(Şİ-BRN-Y)



02.01.2017 14:28:09 TSI

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