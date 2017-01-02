YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Işıklarda bekleyen araca arkadan çarptı

Işıklarda bekleyen araca arkadan çarptı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce D-100 Karayolu Kapıcı sapağı ışıklı kavşakta iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Kapıcı köyü sapağında meydana geldi. Sakarya'dan Düzce istikametine gelmekte olan T. C. idaresindeki 16 PM 503 plakalı araç, Kapıcı sapağı kavşağındaki kırmızı ışıklarda durunca, arkasından gelen M. S. idaresindeki 41 KL 398 plakalı araç buzlanmanın da etkisiyle önündeki araca arkadan vurdu. Çarpanın etkisiyle savrulan her iki aracın sürücüleri yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ekiplerince tedavilerine başlanan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(AY)



02.01.2017 14:30:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER