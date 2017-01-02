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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Işıklarda bekleyen araca arkadan çarptı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:26
Işıklarda bekleyen araca arkadan çarptı
Işıklarda bekleyen araca arkadan çarptı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce D-100 Karayolu Kapıcı sapağı ışıklı kavşakta iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde, Kapıcı köyü sapağında meydana geldi. Sakarya'dan Düzce istikametine gelmekte olan T. C. idaresindeki 16 PM 503 plakalı araç, Kapıcı sapağı kavşağındaki kırmızı ışıklarda durunca, arkasından gelen M. S. idaresindeki 41 KL 398 plakalı araç buzlanmanın da etkisiyle önündeki araca arkadan vurdu. Çarpanın etkisiyle savrulan her iki aracın sürücüleri yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ekiplerince tedavilerine başlanan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(AY)

02.01.2017 14:30:00 TSI
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