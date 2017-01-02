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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Yeni kimlikler Fatsa'da verilmeye başlandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:35
Yeni kimlikler Fatsa'da verilmeye başlandı
Yeni kimlikler Fatsa'da verilmeye başlandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa İlçe Nüfus Müdürü Murat Süsün, bugünden itibaren tüm nüfus müdürlüklerinde olduğu gibi Fatsa'da da yeni kimlik kartı başvuru ve dağıtımının başladığını söyledi.
Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olacağını belirten Murat Süsün, "Polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Kimlik kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacaktır. Bu sayede farklı kurum ve kuruluşların güvenli kimlik doğrulaması yapmasına imkan sağlanacak" dedi.
Yeni kimlik kartları ile ilgili tam olarak güvenliğin sağlanacağını belirten Müdür Süsün, "Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecektir. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecek ve e-devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her kimlik kartı ile erişilebilecektir. Kimlik kartı, vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir. Kimlik kartı, elektronik imza olarak da kullanılabilecektir. Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır, Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar asgariye inecektir" diye konuştu.
Süsün şu bilgileri verdi: "Kimlik kartı bedeli değerli kağıtlar kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir. 2017 yılı Kimlik kartı bedeli, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir. Kimlik kartı düzenleme nedenine göre başvuru sırasında tahsil edilecektir. Alınan kimlik kartı bedeli başvuru belgesinde yer aldığından ayrıca makbuz verilmeyecektir."
(AA-SLH-Y)

02.01.2017 14:39:08 TSI
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