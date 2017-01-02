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Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışması



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VAN (İHA) - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolunda yol genişletme çalışmasına aralıksız devam ediyor.

Geçen hafta kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtınadan dolayı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi 2 gün kapanmıştı. Kar yağışın ve fırtınanın kesilmesinin ardından Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü, 111 Şube Müdürlüğü'ne bağlı Görentaş şantiye Şefliği ekipleri, bölgeye gidip yoğun çalışma yaparak yolu tek şerit olarak ulaşıma açmıştı. Yol ulaşıma açıldıktan sora ekipler, bütün zorluklara rağmen bölgede yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bir savurmalı, 2 kepçe ve 1 greyderin çalıştığı güzergahta yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

(EKİP-ŞAK-Y)



02.01.2017 14:46:29 TSI

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