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Vali Demirtaş'ın 2016 yılı asayiş değerlendirmesi

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş:

- "Toplumumuzun güvenliği, huzur ve refahını sağlama konusundaki çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, toplumun huzur ve güvenliğini sağlama doğrultusunda Adana genelinde 2016 yılında gerçekleştirilen çalışmaları, rakamsal veriler ve anlamlı mesajlarla açıkladı.

Vali Demirtaş, Adana İl Jandarma Bölge Komutanlığı ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan bölgelerdeki asayiş olaylarını değerlendirdiği açıklamasında, suçlu ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yaptı.

Vali Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, İl jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde 2016 yılı içerisinde şahsa karşı işlenen 15 kasten öldürme olayında 38 şahıs,425 kasten yaralama olayında 760 şahıs, 44 taksirle yaralama olaylarında 42 şüphelinin yakalandığını ayrıca, mala karşı işlenen suçlarda 8, yağma olayında 17 şüpheli, 23 dolandırıcılık olayında ise, 12 şahısın yakalandığını ve 1 adet çek ile 53 adet küçükbaş hayvanın ele geçirildiği belirtildi.



Suç ve suçlularla mücadelede "aman" yok

Vali Mahmut Demirtaş, 2016 yılı asayiş olayları değerlendirme açıklamasında şu tespitlere ve rakamlara yer verdi:

"İl Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk bölgesinde bunlara ek olarak, 1 kapkaç 1, iki yankesicilik 665 TL ele geçirilmiş, 6 oto hırsızlığı olayında 3 şahıs, diğer hırsızlıklar kategorisinde ise 445 olayda 238 şüpheli yakalanmıştır. Jandarmanın sorumlu olduğu bölgelerde 2016 yılı içerisinde 53 terör olayı meydana gelmiş olup, olaylara karışan 69 şüpheli yakalanmıştır. Yapılan kontrol ve uygulamalarda çeşitli suçlardan yakalama müzekkeresi ile aranmakta olan 158 şahıs yakalanmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 161 kilo 744 gram esrar maddesi, 10 bin 602 kök dişi hint keneviri bitkisi ele geçirilmiş ve olaylara karışan 88 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. 2016 yılında meydana gelen 28 ölümlü trafik kazasında 31 kişi hayatını kaybetmiş, 508 trafik kazasında ise bin 68 kişi yaralanmıştır. Trafik suçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan uygulamalarda toplam 6 milyon 570 bin 335 TL para cezası kesilmiştir. Çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik olarak yaz aylarında artan hava kirliliğine neden olan anız yangınlarının önlenmesine amacıyla 111 şahıs ile su ürünleri ve madenlerin korunması kapsamında 40 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okul hayatına kazandırılmasına yönelik işlemler sonucunda 20 çocuğumuzun yeniden okula gönderilmesi sağlanmıştır".



Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesi

Vali Mahmut Demirtaş, asayiş değerlendirme açıklamasında İl Jandarma Komutanlığı'nın yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de suçlu ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çekti. Vali Demirtaş, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk bölgesinde asayişin sağlanması noktasında 2016 yılında yapılan çalışmaları şu rakamlarla ifade etti:

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü: İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlara karşı 215 operasyon yapıldı, bin 289 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 833'ü adli mercilere sevk edildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 67 uzun namlulu silah ve pompalı tüfek, 21 tabanca, 1 av tüfeği, 12 kuru sıkı tabanca, bin 194 fişek, 21 şarjör, 7 kesici delici alet, 101 el yapımı bomba, 1 fünye, 2 el bombası, 302 molotof kokteyl, 87 havai fişek, 41 maytap-torpil, 17 kapsül,46 bin 700 gram sıvı toz patlayıcı 438 boş molotof şişesi, 70,5 kg. molotof için benzin, 3 adet roket, 6 adet roket ateşleme sehpası ve aparatı, 1 adet roket nişan aparatı, 14 adet boş tüp, 69 kg. gübre, 2,505 kg. esrar, 8 bin TL. 46 bilgisayar-hardisk, 39 flash bellek, 113 cep telefonu, 94 sim kartı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü: İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerimizce yapılan çalışmalarda, kaçakçılık suçlarına yönelik olarak 323 operasyon düzenlenmiş, 459 kişi gözaltına alındı, 361 kişi adli mercilere sevk edildi. Mali suçlardan 268 operasyon düzenlenmiş, 984 kişi gözaltına alındı, 252 kişi adli mercilere sevk edildi. Organize suçlardan 80 operasyon yapıldı, 718 kişi gözaltına alındı, 606 kişi adli mercilere sevk edildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü: İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda 637 operasyon yapılmış, bin 502 kişi gözaltına alındı, 922 kişi adli mercilere sevk edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 2.015.653 gram esrar, 3.193 gram eroin, bin 646 gram kokain, 61 gram bonzai, 85 bin 121 hap, 7 bin 254 kök hint keneviri bitkisi, 7 bin 307 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü: İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda, 9 kişi gözaltına alındı, bunlarda 8'i adli mercilere sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü: İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda 237 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 188 şahıs adli mercilere sevk edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda, 14 adet tabanca, 21 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 14 adet mermi, 4 adet av tüfeği fişeği, 5 adet kesici alet, 39 adet cep telefonu, 4 bin 976 TL. tutarında para, 40 bin 144 kg. esrar, 14 gram eroin ve 26 kök hint keneviri maddesi ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü: İl Emniyet Müdürlüğümüz Güvenlik Şube ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda, 70 bin 294 uyarıcı hap, 10 bin 294 adet standart dışı bitkisel karışım macun, bin 82 adet süt, 2 bin adet film DVD'si, 2 bin adet kartonet, 403 adet korsan kitap ve 134 kg. çay ele geçirildi.



Toplumun huzur ve güvenliği her şeyden önce gelir

Vali Mahmut Demirtaş, açıklamasının sonunda, "Ülkemizin birlik ve beraberliği, toplumumuzun barış, huzur ve refahı her şeyden önce gelir. Güvenlik güçlerimiz ve milletimizle birlikte, suçlu ve suçlularla mücadele çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir. Suçluların yakalanmasında ve olayların önlenmesinde değerli vatandaşlarınızın destekleri de büyük önem arz etmektedir. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini kast eden odaklara karşı mücadelemizi Demokratik Hukuk Devleti ilkeleri doğrultusunda hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile gece gündüz demeden, fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(ELF-Y)



02.01.2017 14:47:05 TSI

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