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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Dörtyol'da ilk çipli kimlik başvurusu yapıldı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:48
Dörtyol'da ilk çipli kimlik başvurusu yapıldı
Dörtyol'da ilk çipli kimlik başvurusu yapıldı

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çipli kimlik kartı müracaatları alınmaya başladı.
İlçe Nüfus Müdürlüğüne çipli kimlik kartı başvurusunu Kaymakam Recep Soytürk, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş birlikte yaptı.
Yetkililer başvuru esnasında 1 adet biyomektrik fotoğraf ile eski kimlik kartının istendiği, işlemler sırasında şahsın avuç içi ve parmak izi alınmasıyla işlemlere devam edildiğini, Vatandaşlar Alo 199'u arayarak randevu almak suretiyle Nüfus müdürlüğüne gelerek işlemlerini yaptırabilecekleri belirtildi.
(NCT-Y)

02.01.2017 14:53:00 TSI
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