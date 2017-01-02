02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sarıcaoğlu, futbol severlerle bir araya geldi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:52
Sarıcaoğlu, futbol severlerle bir araya geldi
Sarıcaoğlu, futbol severlerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak'ta futbolun çok daha iyi noktalara gelebilmesi için futbol severler bir araya geldi.
Kavak Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Belediyesi Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, Kavak Gençlik ve Spor Kulübü yeni yönetimi ve ilçe de bulunan futbol severler katıldı. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için spora yöneltmenin gerekli olduğunu vurgulayan Başkan Sarıcaoğlu, "İlçemizde spora yönelik birçok çalışmaya imza attık. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize 2 adet halı saha ve 1 adet basketbol sahası kazandırdık. Şimdi ise bu çıtayı biraz daha yükselterek Kavak Gençlik ve Spor Kulübü'ne tam destek vermemiz gerekiyor. Kavak Gençlik ve Spor Kulübü'nün çok daha iyi noktalara gelmesi için Belediye olarak tüm imkanları seferber edeceğiz" dedi.

Başkan Sarıcaoğlu'ndan otobüs sözü
Kavak Gençlik ve Spor Kulübü futbolcularına otobüs sözü veren Başkan Sarıcaoğlu, "Destek sözü havada kalmamalı. Biz belediye olarak üstümüze düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Takımımız nereye gidecekse belediyemize ait otobüs her an onların hizmetinde olacak. Gençlerimizi spora teşvik etmek için gerekli tüm kampanyaları da yine yapma sözü veriyorum. Yeter ki gençlerimiz bu ülke için bu ilçe için faydaları şeylere adım atsın, onların ağabeyi olarak ben her zaman onların yanındayım" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

02.01.2017 14:55:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Samkart'ta yeni dönem
YEREL

SAMKART'TA YENİ DÖNEM
Başkan Yılmaz: &quot;Tüm sorunları çözene kadar durmayacağız&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "TÜM SORUNLARI ÇÖZENE KADAR DURMAYACAĞIZ"
Kazada ölen emekli hafız son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KAZADA ÖLEN EMEKLİ HAFIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Spor engel tanımadı
YEREL

SPOR ENGEL TANIMADI
Kart güncelleme kuyruğu
YEREL

KART GÜNCELLEME KUYRUĞU
Başkan Genç hain saldırıyı kınadı
YEREL

BAŞKAN GENÇ HAİN SALDIRIYI KINADI
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Samsun'da minibüs dereye yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA MİNİBÜS DEREYE YUVARLANDI: 2 YARALI

Başkan Tok: &quot;Geleceğe büyük adımlar atıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN TOK: "GELECEĞE BÜYÜK ADIMLAR ATIYORUZ"
Samsun'un kış raporu
YEREL

SAMSUN'UN KIŞ RAPORU
Seyyid Ahmet Avrasi Samsun'da anıldı
YEREL

SEYYİD AHMET AVRASİ SAMSUN'DA ANILDI
Acil servisler daha etkin hizmet verecek
YEREL

ACİL SERVİSLER DAHA ETKİN HİZMET VERECEK