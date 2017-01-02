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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Bademcik ve geniz eti rahatsızlıkları hangi durumlarda tehlikeli

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:55
Bademcik ve geniz eti rahatsızlıkları hangi durumlarda tehlikeli
Bademcik ve geniz eti rahatsızlıkları hangi durumlarda tehlikeli

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Özel Medinova Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ozan Barutçu, çocukluk çağının önemli ve sık tekrarlayan sorunlarından olan bademcik ve geniz eti rahatsızlıkları hakkında bilgi verdi.
Bademcik ve geniz eti rahatsızlıklarının işitme kaybından kalp kapakçıklarında bozulmaya, böbrek iltihabından uyku apnesine kadar birçok hastalığa sebep olabildiğine işaret eden Dr. Barutçu, "Tedavi amaçlı gerçekleştirilen bademcik ve geniz eti operasyonları, günümüzde en sık uygulanan ameliyatlardan biridir. Bademcikler boğaz girişinde dil kökünün iki yanında, geniz eti ise burun arkasındaki geniz bölgesinde yer alırlar. Bademcik ve geniz eti olarak adlandırılan bu dokular, vücudun savunma sisteminin en önemli öğeleridir. Ancak bademcik ve geniz eti genellikle enfeksiyon nedeniyle iltihaplanarak büyüdüğü zaman, solunum ve yutma problemleri gibi hastalarda şikayetlere yol açarlar" dedi.
Bademcik ve geniz eti nasıl problemlere neden olur?
Dr. Barutçu, "Bademcik ve geniz eti rahatsızlıkları; geniz akıntısına, nefes alma da zorluk çekmeye, yutma problemlerine ve dolayısıyla geceleri kötü bir uykuya neden olur. Bademcik iltihaplanmasında en sık karşılaşılan durum iltihabın kronikleşmesidir diye belirten Özel Medinova Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Ozan Barutçu, kronik enfeksiyonlarda solunum problemleri genellikle ilaç tedavisinden fayda görmez. Bademcik asıl görevini yerine getiremez ve mikropları içinde barındırır hale gelir. Bu durumda en doğru tedavi cerrahi operasyondur. Bademcik ve geniz eti ameliyatları özellikle 3-9 yaş arasında yani çocukluk çağında çok önemlidir. 3 yaşına kadar mikroplarla mücadele eden bademcikler, rahatsızlığın kronikleşmesinden sonra görevlerini yerine getiremezler. Bununla birlikte mikroplarla enfekte olarak kronik rahatsızlıklara sebep olurlar. Bu durumunda yaşam kalitesini bozacak birçok rahatsızlığa da neden olabilen bademcik ve geniz eti, doktorun da gerek görmesi durumunda alınmalıdır. Bademcik ve geniz eti büyümesine bağlı olarak gelişen üst solunum yolu tıkanması, uyku apnesine de neden olur. Uyku apnesi nedeniyle derin ve sağlıklı bir şekilde uyuyamayan kişi; yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ve baş ağrısıyla karşı karşıya kalır. Özellikle 3-9 yaş arası çocuklarda görülen bademcik ve geniz eti büyümesi, kötü uyku sorunu yaşayan çocuğun günlük yaşamına büyük zarar verebilir" diye konuştu.
Ameliyat ve ameliyat sonrası süreç hakkında da bilgi veren Barutçu, şöyle konuştu: "Genel anestezi altında kısa süreli operasyonla hastanın bademciği ve geniz eti çıkartılır. Ameliyat sonrası genellikle aynı gün taburcu edilen hasta kısa bir süre sıvı ve yumuşak yapılı yiyecekler ile beslenmelidir. İlk birkaç gün yutkunma da zorluk ve ağrı olabilir. 1 hafta sonra tamamen normal beslenme şekline ve hayatına geri dönebilir"
(MB-Y)

02.01.2017 14:57:53 TSI
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