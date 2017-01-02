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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbekirspor, yeni hocasına kavuştu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:55
Diyarbekirspor, yeni hocasına kavuştu

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da teknik direktörlük görevine Ahmet Duman getirildi.
Diyarbakırspor'lu Ersin Veli'nin menajerliğini yaptığı Duman, onursal başkan Feyzi İlhanlı ile anlaştıktan sonra dün başlayan takımın Antalya Kemer'deki devre arası kampına katıldı. Duman'ın ekibinde yer alan antrenörler tanıdık isimler. Mehmet İpek'in başkanlığı döneminde Diyarbakırspor'da forma giyen Seyfullah Konyalı ve 2007-2009 yılları arasında Diyarbakırspor kadrosunda yer alan Serkan Erbay teknik ekipte yer alıyor. Diğer antrenörün ise bugün belli olması bekleniyor.
(MÇ-MP-Y)

02.01.2017 14:58:33 TSI
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