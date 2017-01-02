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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Su kesintisinin nedeni plansız ve ani elektrik kesintileri

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:55
Su kesintisinin nedeni plansız ve ani elektrik kesintileri
Su kesintisinin nedeni plansız ve ani elektrik kesintileri

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşanan plansız ve ani elektrik kesintileri su terfi merkezlerinde bulunan su pompalarının zarar görmesine neden oldu. Yanan pompalar, nedeniyle bazı mahallelere ve şehrin yüksek kesimlerine su verilemedi.
Hafta sonu Marmara genelinde yaşanan fırtına ve kar yağışı özellikle Edirne'de plansız ve ani elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden oldu. Kent geneline su pompalayan su terfi merkezlerinde yaşanan ani elektrik kesintisi ve dengesiz voltajlar, 32 adet su pompasında akım asimetrisi oluşturdu. 4 adet terfi pompası dengesiz elektrik akımından dolayı yanarken, 2 pompa ise zarar gördü. Kesintilerden dolayı sistem 4 gün boyunca alarm verdi.
Yaşanan ani elektrik kesintilerden dolayı zarar gören pompaların, isale hatlarına zarar vermeden tekrar devreye alınma sürecinin ise yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdüğünü ifade eden Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, bu süreçte şehir depolarında bulunan su rezervinin de tükendiğini belirtti.
Yetkililer, elektrik kesintilerinin ani, sık ve plansız yaşandığı için pompaların yandığını ve yanan pompalardan dolayı 29 Aralık 2016 tarihinde başlayan ve 4 gün süren enerji dalgalanmalarından kaynaklı sağlıklı ve devamlı su verilemediğini, şehir içme suyu depolarının seviyelerinin düştüğünü bu nedenle da bazı mahallelere ve şehrin yüksek kesimlerine su verilemediğini açıkladı.
01 Ocak 2016 saat 22.00'dan itibaren enerji kesintileri sona ermiş olup, pompaların bakım ve onarım çalışmalar tamamlanarak, şehir merkezine tam kapasite ile su verilmeye başlandığını belirten yetkililer, suyun abonelere ulaşması ev ve iş yerlerinin konumlarına göre birkaç saat farklılık gösterebileceğini söyledi.
(KU-BA-Y)

02.01.2017 14:58:51 TSI
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