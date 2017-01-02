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Diyarbakır bilardo müsabakaları start aldı



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Üçband Bilardo İl Şampiyonluğu müsabakaları Arena Bilardo Salonunda başladı.

Diyarbakır Bilardo İl Temsilcisi İhsan Delibaş, bu yıl İl birinciliği müsabakalarına 150 sporcunun katılım gösterdiğini ve bu sayısının çok yüksek olduğunu söyledi. Delibaş, "Diyarbakırlı Dünya ve Avrupa Şampiyonu Hacı Arap Yaman'ın da bu yıl yer aldığı il müsabakaları başladı. 13 gün sürecek olan müsabakalarda dereceye giren 16 sporcu Türkiye şampiyonasında Diyarbakır temsil edecek" dedi.

Ersan Ercan başkanlığında bilardo sporunun hak ettiği yere gelmesi için Diyarbakır olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Delibaş, "Diyarbakır olarak bilardo sporunun gelişmesi için ferdi anlamda alt yapımızı oluşturduk. Tek eksiğimiz kentimizi temsil edecek sağlam ve güçlü bir takımdır. Bunun çalışmasını da bu ay tamamlayıp, bilardo branşında Diyarbakır adını başarıyla sıkça söz ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

(MÇ-MP-Y)



02.01.2017 15:02:33 TSI

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