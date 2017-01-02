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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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MİDOSK Sarıkamış şehitlerini andı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:02
MİDOSK Sarıkamış şehitlerini andı
MİDOSK Sarıkamış şehitlerini andı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma ve Allahuekber Dağı Zirve tırmanış etkinliğine katıldı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında Allahuekber Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden Hüseyin Avni Kunduracıoğlu, MİDOSK adına etkinliğe katıldı. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) organizesinde geleneksel hale getirilen etkinliğe, ülke genelinden 203 sporcu katılım gösterdi.
Yoğun kar yağışı ve tipi altında başarıyla gerçekleştirilen tırmanış Sarıgül köyündeki kampla başladı. Dağcılar daha sonra tırmanışa geçerek, Allahuekber Dağı zirvesindeki Sarıkamış Şehitliği'ne ulaştı.
Burada ilk olarak şehitlerimizin aziz ruhları adına saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu ve TDF Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar günün önemini belirten bir konuşma yaptı. Sonrasında bölgede yaşanan harekât ile ilgili sporculara bilgi verildi. Şehitlerimizin aziz ruhları için dualar okunarak tören ve sonrasında tüm ekibin başarıyla geri dönüş yapmasıyla tırmanış tamamlandı.
Yeni yılda yeni rotalarla dağcılığa merakı olanlarla tırmanış ve doğa yürüyüşlerine devam edeceklerini belirten MİDOSK Başkanı Oğuz Şen, tırmanışa kulüp adına katılan Kunduracıoğlu'nu başarılı tırmanışı için kutladı.
(MB-Y)

02.01.2017 15:06:02 TSI
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