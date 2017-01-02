02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milas'ta AKUT gönüllülerine arama eğitimi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:02
Milas'ta AKUT gönüllülerine arama eğitimi
Milas'ta AKUT gönüllülerine arama eğitimi

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, AKUT Milas Birimi gönüllülerine arama sistemleri konusunda eğitim verdi.

AKUT Milas Birimi, AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu'nun eğitmenliğinde gönüllerine farklı alanlarda eğitim veriyor. AKUT'un arama konusunda oldukça etkili sistemler kullandığını ve profesyonelce bir arama gerçekleştirdiğini kaydeden Uslu, AKUT gönüllerine konuyla ilgili eğitim verdi.
AKUT'un gerçekleştirdiği gerçek arama faaliyetlerinden kesitler sunan Uslu, herhangi bir kayıp olayında yapılan sistemsiz aramalar nedeniyle kaybolan kişiye ulaşmanın oldukça güçleştiğini söyledi.
Kaybolan kişilerin yüzde 80'nin daha önce aranan yerde bulunduğuna dikkat çeken Uslu, AKUT'un arama faaliyetinde kullandığı sektör paterni, genişleyen kare paterni, rota boyu paterni, paralel arama paterni, enine arama paterni, dağ çevre araması gibi sistemleri anlattı.
Eğitimde ayrıca kaybolan kişiyle ilgili bilgilerin yer aldığı subje formunun eksiksiz doldurulmasının aramanın başarıyla sonuçlanması için oldukça etkili olduğu belirtildi. Arama konusunda teori eğitimi alan AKUT gönüllüleri, ilerleyen dönemde uygulamalı arama eğitimiyle olası operasyonlara hazırlanacak.
(DL-MB-Y)

02.01.2017 15:06:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bodrum'da ocak güneşi
YEREL

BODRUM'DA OCAK GÜNEŞİ
Milas'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

MİLAS'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Küçük boy balık satan işletmelere 3 bin 339 TL para cezası
YEREL

KÜÇÜK BOY BALIK SATAN İŞLETMELERE 3 BİN 339 TL PARA CEZASI
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
STK Platformundan FETÖ ve terör tepkisi
YEREL

STK PLATFORMUNDAN FETÖ VE TERÖR TEPKİSİ
Akyer; &quot;Milas il olabilecek potansiyele sahip&quot;
YEREL

AKYER; "MİLAS İL OLABİLECEK POTANSİYELE SAHİP"
Milas İnsan Hakları Kurulundan yeni dönem çalışmaları
YEREL

MİLAS İNSAN HAKLARI KURULUNDAN YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI
Kaçak dağ keçisi avına 12 bin lira ceza
YEREL

KAÇAK DAĞ KEÇİSİ AVINA 12 BİN LİRA CEZA
Milas'ın güzel yürekli çocuklarından yardım kampanyası
YEREL

MİLAS'IN GÜZEL YÜREKLİ ÇOCUKLARINDAN YARDIM KAMPANYASI
Milas'ta hac başvuruları başladı
YEREL

MİLAS'TA HAC BAŞVURULARI BAŞLADI
MİDOSK Sarıkamış şehitlerini andı
YEREL

MİDOSK SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI
Ortaca'da çatı yangını korkuttu
YEREL

ORTACA'DA ÇATI YANGINI KORKUTTU
MİTSO'dan Edremit ve Ayvalık'ta inceleme ziyareti
YEREL

MİTSO'DAN EDREMİT VE AYVALIK'TA İNCELEME ZİYARETİ
Doğa için umut, her mahalleye palamut
YEREL

DOĞA İÇİN UMUT, HER MAHALLEYE PALAMUT
Seydikemer'de öğrencilerden askerlere anlamlı mektup
YEREL

SEYDİKEMER'DE ÖĞRENCİLERDEN ASKERLERE ANLAMLI MEKTUP
Çip'li kimlik için ilk başvuru Vali Çiçek'ten
YEREL

ÇİP'Lİ KİMLİK İÇİN İLK BAŞVURU VALİ ÇİÇEK'TEN
Muğla'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Milas'ta Kızılay başkanı yeniden mütevelli heyetinde
YEREL

MİLAS'TA KIZILAY BAŞKANI YENİDEN MÜTEVELLİ HEYETİNDE
Milas'ta özel bireylere yılbaşı sürpriz
YEREL

MİLAS'TA ÖZEL BİREYLERE YILBAŞI SÜRPRİZ
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

BODRUM'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Deveciler Devlerden Daha Kindar Çıktı
YEREL

DEVECİLER DEVLERDEN DAHA KİNDAR ÇIKTI
Deve güreşi festivalinde teröre tepki
YEREL

DEVE GÜREŞİ FESTİVALİNDE TERÖRE TEPKİ
&quot;Golden çetesi&quot;ne hayvanseverler sahip çıktı
YEREL

"GOLDEN ÇETESİ"NE HAYVANSEVERLER SAHİP ÇIKTI
Datça sahilinde erkek cesedi bulundu
YEREL

DATÇA SAHİLİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU