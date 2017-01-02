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Milas'ta AKUT gönüllülerine arama eğitimi



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, AKUT Milas Birimi gönüllülerine arama sistemleri konusunda eğitim verdi.



AKUT Milas Birimi, AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu'nun eğitmenliğinde gönüllerine farklı alanlarda eğitim veriyor. AKUT'un arama konusunda oldukça etkili sistemler kullandığını ve profesyonelce bir arama gerçekleştirdiğini kaydeden Uslu, AKUT gönüllerine konuyla ilgili eğitim verdi.

AKUT'un gerçekleştirdiği gerçek arama faaliyetlerinden kesitler sunan Uslu, herhangi bir kayıp olayında yapılan sistemsiz aramalar nedeniyle kaybolan kişiye ulaşmanın oldukça güçleştiğini söyledi.

Kaybolan kişilerin yüzde 80'nin daha önce aranan yerde bulunduğuna dikkat çeken Uslu, AKUT'un arama faaliyetinde kullandığı sektör paterni, genişleyen kare paterni, rota boyu paterni, paralel arama paterni, enine arama paterni, dağ çevre araması gibi sistemleri anlattı.

Eğitimde ayrıca kaybolan kişiyle ilgili bilgilerin yer aldığı subje formunun eksiksiz doldurulmasının aramanın başarıyla sonuçlanması için oldukça etkili olduğu belirtildi. Arama konusunda teori eğitimi alan AKUT gönüllüleri, ilerleyen dönemde uygulamalı arama eğitimiyle olası operasyonlara hazırlanacak.

(DL-MB-Y)



02.01.2017 15:06:27 TSI

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