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Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bir ayda 5 bin izleyiciye ulaştı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla 2016-2017 tiyatro sezonuna İlçelerde sahne alarak başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 5 bin izleyiciye ulaştı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla 2016-2017 tiyatro sezonuna İlçelerde sahne alarak başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Atça'da merhaba dediği sezonda 1 ay içerisinde 5 bin izleyici sayısına ulaşarak, hayatında ilk kez tiyatro izleyen çocukların alkışlarıyla ödüllendirildi.

Aydın ve ilçelerinde tiyatro izlemeyen çocuk kalmayacak

Büyük bir çoğunluğu ilk kez tiyatro izleyen çocuklardan oluşan izleyicilere Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Dergisi dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun selam ve sevgileri ile karşılaşan çocuklar Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

Her Salı çeşitli ilçe ve mahallelerde oyunlarını sergileyen Şehir tiyatrosu Çarşamba Günlerinde ise Yıldız Kenter-Şükran Güngör sahnesinde Çocuk oyunuyla minik izleyicilerini bekliyor.

10 Ocak Söke ve 17 Ocak İncirliova da sahne alacak olan şehir tiyatrosu ekibinin yetişkinlere yönelik hazırlamış olduğu oyunu ise çok yakında izleyicisi ile buluşacak.

(MB-Y)



02.01.2017 15:08:00 TSI

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