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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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KTO Karatay Üniversitesi spor takımları, başarıdan başarıya koşuyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:05
KTO Karatay Üniversitesi spor takımları, başarıdan başarıya koşuyor
KTO Karatay Üniversitesi spor takımları, başarıdan başarıya koşuyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, voleybol ve futbol takımları, Türkiye Üniversite Sporlar Federasyonu'nun (TÜSF) geçtiğimiz haftalarda düzenlediği üniversiteler arası müsabakalardan derece ile döndü.
Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvalarda KTO Karatay Üniversitesi Futbol Takımı, Antalya Belek'te oynadığı 5 maçın 3'ünden galip gelerek turnuvada 3. olmayı başardı. KTO Karatay Üniversitesi Voleybol Takımı ise Türkiye Üniversite Sporlar Federasyonu'nun Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği voleybol müsabakalarından üniversiteye başarı ile döndü ve turnuvayı 3. olarak tamamladı.
Türkiye Üniversite Sporlar Federasyonu müsabakalarından takım halinde başarılarla dönen KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri de turnuvalarda dikkatleri üzerlerine çekti. Voleybol takımı oyuncusu Ali Khalif, müsabakalarda en iyi yabancı oyuncu, Hüseyin Demir ise en iyi libero seçilerek üniversitenin göğsünü bir kez daha kabarttı.
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ise, müsabakalarda KTO Karatay Üniversitesi'ni gururla temsil eden öğrencileri başarılarından ötürü tebrik etti.
(AH-Y)

02.01.2017 15:08:51 TSI
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