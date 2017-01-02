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Milas'ta hac başvuruları başladı



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Hac kayıtları için ise son gün 6 Ocak Cuma günü olarak belirlendi.

Hac kaydı yapmak isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli açıklamaları duyurdu.

Milas'tan hacca gitmek isteyenler, ön kayıtlarını veya kayıt yenileme işlemlerini, 28 Aralık- 06 Ocak tarihleri arasında Milas İlçe Müftülüğü'ne ya da Diyanet İşleri Başkanlığının resmi web sayfasından elektronik ortamda yapabilecek.

Bu yıl hacca gitmek üzere ilk kez kayıt yaptıranlar, kayıt ücretini yatırdıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sayfasından temin edecekleri form dilekçeyle doğrudan ön kayıtlarını gerçekleştirebilecek. İsteyen vatandaşlar, Milas İlçe Müftülüğü'ne gidip form dilekçeyi alabilecek.

OTOMATİK KAYIT YENİLEME YOK

Önceki yıllarda kayıt yaptıranlar için gerçekleştirilen otomatik kayıt yenileme işlemi bu yıl uygulanmayacak. Hac kayıt yenileme işlemleri 9-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Daha önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak. Kayıt yenileyen hacı adayları da http://hac.diyanet.gov.tr veya Milas Müftülüğüne bizzat müracaat ederek "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyecek.

Kaydını yenilemeyenler 2017 yılı hac kurasına dâhil edilmeyecek. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini, cep telefonlarına gelecek SMS şifresi ile alabilecek. Yetkililer, hacı adaylarını cep telefonu bilgilerini yenilemeleri yönünde uyardı.

Milas İlçe Müftülüğü hac başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. Müftülük, son başvuru gününün 06 Ocak Cuma günü olduğunu hatırlatarak " Milas'ta hac başvuruları 28 Aralık-06 Ocak tarihleri arasında devam ediyor. Son başvuru ise 06 Ocak Cuma günü mesai bitimiyle sona erecek. Vatandaşlar başvuru için Vakıfbank, Halk Bank, Ziraat Bankası şubelerinden 'Kurumsal Hac Hesabı'na 20 lira ücret yatırdıktan sonra dekontlarıyla ve TC kimliğiyle beraber gelip, Milas İlçe Müftülüğü'ne başvurabilirler. Burada kayıt için form dolduruyorlar. Biz formları çekilecek olan kura için Diyanet İşleri Başkanlığı sistemine kaydediyoruz. Hac kotaları, kura çekimleriyle beraber belirlenecek" diye konuştu.

(DL-MB-Y)



02.01.2017 15:09:27 TSI

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