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İl Genel Meclisi denetim komisyonuna üye seçimi yaptı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri denetim komisyonuna 5 kişilik üye seçimini yaptı.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı İrfan Yılmaz başkanlığında 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştiren il genel meclis üyeleri, denetim komisyonu üye seçimi yaptı. Osman Deniz, İsmail Sümer, Mehmet Karaca, Abuzer Token ve Mehmet Çalışkan'ın aday olduğu komisyona bu 5 kişi seçildi. 30 Meclis üyesinden 26'sı oy kullandı. Oy kullananların tamamı adayların tamamına oy verdi.

İl Genel Meclis Başkanı İrfan Yılmaz, denetim kuruluna seçilen meclis üyelerine başarılar dileyerek, 2017 yılının meclis, Adıyaman ve ülkemiz için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

(AHM)



02.01.2017 15:13:54 TSI

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