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Başkan Tekintaş'tan teröre tepki

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:11
Başkan Tekintaş'tan teröre tepki
Başkan Tekintaş'tan teröre tepki
- Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş:
- "Terör saldırıları Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yapılmaktadır"
- "Fırat Kalkanı Harekatının getirdiği neticede sıkışmış olan terör örgütleri başka yolları deneyerek ülkenin huzurunu bozmaya çalışıyorlar"

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, son dönemdeki terör saldırılarının Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yapıldığını belirterek, "Fırat Kalkanı Harekatının getirdiği neticede sıkışmış olan terör örgütleri başka yolları deneyerek ülkenin huzurunu bozmaya çalışıyorlar" dedi.
Altınordu Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen 2017 yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısında gündemle ilgili maddeler karara bağlandı. Belediye Meclisinin Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısına başkanlık yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, milletin huzur, refahı ve mutluluğu için çalıştıklarını söyledi.
İstanbul'da yaşanan terör saldırısına değindi. Başkan Tekintaş, "Ülkemizi ayrıştırılması için mücadele eden terör örgütlerinin yurt içi, yurt dışı tüm uzantılarıyla birlikte İstanbul'da yine hainler kirli ellerini milletin huzuruna uzattılar. Şehitlerimize ve vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.
"Bir ülke, tüm varlıklarıyla, renkleriyle, kardeşliğiyle büyüyebiliyor" diyen Başkan Tekintaş, şöyle konuştu: "Türkiye 2016 yılını pek çok hadiselerle geçirdi. Güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden 7 gün 24 saat yürüttüğü çalışmasına rağmen zaman zaman maalesef sistem değiştiren terör hadiseleriyle canlarımız yandı. Bunların bireysel bir hadise olduğunu ifade etmek mümkün değil. Organize terör hadisesinin içeride ve dışarı da ki uzantılarıyla birlikte sürdürüldüğünü görüyoruz. Terörle mücadelede dünya ülkeleri ile bir araya gelinmelidir. Ülke olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Fırat Kalkanı harekatının getirdiği neticede sıkışmış olan terör örgütleri başka yolları deneyerek ülkenin huzurunu bozmaya çalışıyorlar. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize sabır diliyorum."
Başkan Tekintaş'ın konuşmasının ardından komisyonlardan gelen raporlar ve müdürlüklerden gelen teklifler görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisi Toplantısı Altınordu Belediye Meclisinin Denetim Komisyonu üyeliklerinin seçimi ile sona erdi.
(MAK-SLH-Y)

02.01.2017 15:15:53 TSI
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