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Manavgat'ta karla mücadele çalışmaları

- Manavgat Belediyesi ekipleri, kırsal kesimde bulunan ve iki gün boyunca yağan kar yağışı nedeniyle yolları kapanan altı mahalle için çalışma başlattı.



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi Fen İşleri Ekipleri karın kapattığı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Altı greyder, iki kepçe ve 15 kişiden oluşan ekip, saatler süren çalışmalar sonucunda Altınkaya, Ballıbucak, Burmahan, Düzağaç ve Kırkkavak mahallelerinde ulaşıma kapanan yolla ve sokakları trafiğe açtı. Çalışmalar esnasında zaman zaman zorlanan ekipler vatandaşların evlerinin önünde mahsur kalan araçlara da yardım eli uzatmayı ihmal etmedi. Yapılan çalışmalarla hayatları normale dönen vatandaşlar, yolların açılmasına oldukça memnun olduklarını belirterek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Belediye Ekipleri, Yeşilbağ ve yolu ulaşıma kapanan diğer mahalleler de çalışmalarına devam ediyor.

(ak)



02.01.2017 15:16:17 TSI

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