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KOTO'dan BES Otomatik Katılım Bilgilendirme Programı



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Ticaret Odası, 'Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Otomatik Katılım Bilgilendirme Programı' düzenleyecek.

Türkiye'de tasarrufların artırılması amacıyla kamu ve özel sektörde çalışanların işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılımını öngören süreç 1 Ocak'ta başladı. Bireysel Emeklilik Yasası'na göre; personel sayısı 250-1000 olan özel sektör, kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017'de, çalışan sayısı 100-249 olan işverene bağlı özel sektörde bulunanlar ise 1 Temmuz 2017'den itibaren zorunlu BES'e geçiş yapacak.

Kocaeli Ticaret Odası ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, 100 ve üzeri personel istihdam eden firmalara yönelik, "Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Otomatik Katılım Bilgilendirme Programı" düzenlenecek. Katılımın ücretsiz olduğu program, 4 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 14.00'te KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu'nda başlayacak.

Programın konuşmacıları ise; Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı yetkilileri, Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Cem Kılıç, Emeklilik Gözetim Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bozdağı.

(GY-Y)



02.01.2017 15:16:36 TSI

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