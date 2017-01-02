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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Final okullarından ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:13
Final okullarından ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım
Final okullarından ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Final Okulları, Sur ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu.
Diyarbakır Final Okulları Kurucusu Şahin Otu ile öğretmenler ve gönüllülerden oluşan bir heyet, Sur ile Şırnak'ın Cizre ilçesindeki eğitim gören öğrencilere yardımda bulundu. Yardımlar, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenerek, hediye paketi şeklinde kendilerine verildi. Hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.
(İHA-MP-Y)

02.01.2017 15:16:42 TSI
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