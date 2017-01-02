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Final okullarından ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Final Okulları, Sur ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu.

Diyarbakır Final Okulları Kurucusu Şahin Otu ile öğretmenler ve gönüllülerden oluşan bir heyet, Sur ile Şırnak'ın Cizre ilçesindeki eğitim gören öğrencilere yardımda bulundu. Yardımlar, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenerek, hediye paketi şeklinde kendilerine verildi. Hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

(İHA-MP-Y)



02.01.2017 15:16:42 TSI

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