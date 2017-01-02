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Araban İlçesi Karadağ Geçidinde yoğun sis



(Fotoğraflı)



Ayten Işık

GAZİANTEP (İHA) - Araban ilçesinde, öğle saatlerden itibaren etkili olan yoğun sis etkisini Karadağ geçidinde yoğunlaştırdı.

Öğle saatlerinden itibaren Gaziantep-Adıyaman Karayolunun geçtiği Karadağ geçidini kullanarak Gaziantep-Adıyaman, Gaziantep-Araban ilçesi arasında seyahat eden araçlar, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen Karadağ geçidinde güçlükle ilerleyebiliyor.

Gaziantep-Adıyaman Karayolunun geçtiği Karadağ geçidinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik oldukça yavaş seyrederken ilçeye bağlı yüksek bölgelerdeki bazı kırsal mahallelerde de etkili oluyor.

(BRN-Y)



02.01.2017 15:17:36 TSI

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