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Kayseri'deki hain saldırıda yaralanan 11 askerin tedavisi sürüyor



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde bombalı terör saldırısında yaralanan 55 askerden 11'inin tedavisi devam ediyor.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "17.12.2016 günü ilimizde meydana gelen hain terör saldırısı sonucunda yaralanan 55 vatandaşımızdan bugün itibariyle 11 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Olay anından bugüne kadar fedakârca çalışan hastane personellerimize teşekkür ediyor, şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum."ifadesinde bulunuldu.

(AÖ-Y)



02.01.2017 15:20:54 TSI

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