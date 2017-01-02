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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Süleymanpaşa Belediye Meclisi 4 Ocak Çarşamba günü toplanacak

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:18
Süleymanpaşa Belediye Meclisi 4 Ocak Çarşamba günü toplanacak
Süleymanpaşa Belediye Meclisi 4 Ocak Çarşamba günü toplanacak

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, 2017 yılı Ocak Ayı meclis toplantısını 4 Ocak 2017 Çarşamba günü gerçekleştirecek.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda saat 10.00'da gerçekleştirilecek yılın ilk toplantısında 15 gündem maddesi görüşülecek.
Öte yandan, Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı www.suleymanpasa.tv adresinden meclisi takip etmek isteyen vatandaşlar için saat 10.00 itibari ile canlı olarak yayınlanacak.
(YG-ÖK-Y)

02.01.2017 15:23:01 TSI
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