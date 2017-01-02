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Öğrencilere 'erken yaşta evlilik semineri'



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi, Edirne Çocuk Şube Müdürlüğü ile birlikte Mithatpaşa Ortaokulu öğrencilerine 'Erken Yaşta Evlilik' konulu seminer verdi. Erken yaşta evliliğin getirdiği sorunların anlatıldığı seminerde, çocuklar sosyal medyada karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda da uyarıldı.

Mithatpaşa Ortaokulu'nda gerçekleştirilen seminerde Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı DR. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi Personeli Uzman Psikolojik Danışman Esra Selvi ve Çocuk Şube Müdürlüğü'nden Polis Memuru Hüseyin Pozan konuşmacı olarak yer aldı. Selvi, 'Erken Yaşta Evlilik' seminerinin daha önce lise öğrencilerine verildiğini ifade ederek, bu semineri Edirne Belediyesi olarak bugün ilk defa ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiklerini söyledi.



"Temel önceliğiniz eğitim olmalı"

Mithatpaşa Ortaokulu'nda eğitim ve öğretim gören 6-7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine eğitimin öneminden bahseden Selvi, "Hayatınızdaki temel önceliğiniz eğitiminizi tamamlamak olmalıdır. 'Çok zamanım var; nasılsa seçecek bir meslek bulurum' diye düşüncelerinizi aklınızdan silin. Şimdiden geleceğiniz için planlar yapın, meslekleri araştırın. Hangi meslek sizinle bütünleşecek, hangi mesleği severek yapacaksınız? İlk olarak buna karar verin. Hedefinizi belirleyin ve hedefiniz doğrultusunda hayatınıza yön verin" dedi.

Erken yaşta evliliğin getirdiği sorunlara da değinen Selvi, erken yaşta evliliğin hem çiftleri, hem ailelerini hem de toplumu kısa ve uzun vadede büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacağının altını çizdi.

Polis memuru Hüseyin Pozan, sosyal medya ve internet sitelerini kullanırken başlarına gelebilecek tehlikelerden bahsederek gençleri uyardı.

Soru-cevap şeklinde gerçekleşen seminerden sonra Okul Müdürü Serkan Belen, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a gerçekleştirdiği bu tür eğitim çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı ise "Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan'ın talimatlarıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda 'Erken Yaşta Evlilik' seminerleri vererek çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirip, okul hayatlarına devam edebilmelerini sağlayarak, erken yaşta evliliklerin önüne geçebilmeyi amaçlıyoruz" dedi.

(KU-ÖZ-Y)



02.01.2017 15:24:37 TSI

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