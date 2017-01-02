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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samkart'ta yeni dönem

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:22
Samkart'ta yeni dönem
Samkart'ta yeni dönem
- Türkiye'de toplu ulaşımda bir ilk
- 65 yaş ve engelli vatandaşların Samkart'larının vize işlemi dijital ortamda yapılacak

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi toplu taşımda ödeme aracı olarak kullanılmakta olan elektronik biletlerde (Samkart) yeni bir dönem başladı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Samulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerininin aldığı yeni karar ile "Toplu Ulaşımdan ücretsiz faydalanma hakkına sahip 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların kullanmış olduğu ücretsiz Samkart'ların vizeleme işlemlerinin son kez yapılarak dijital vize sistemine geçilmesi, vize ücreti alınmaması" kararı verilerek uygulamaya geçildi.

Alok: "65 yaş ve engelliler için artık vizeleme yok"
Konu ile ilgil bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. Mali İşler Müdürü Ela Alok, "65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların sahip oldukları ücretsiz Samkart'ların yıllık vizeleme işlemlerinde uygulama metodunu değiştirdik. 65 yaş üzeri ve engelli vatandşalara ait ücretsiz Samkart'larda, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İdaresi Genel Müdürlüğü veri tabanının kullanılarak vize işlemlerinin otomatik olarak yapılmasını sağlayacağız. Bu süreçte 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlarımız son kez Samkart Başvuru Merkezlerinde ücretsiz olarak vizeleme yapacaklar, devamında ise dijital vize sisteminden faydalanacaklar" dedi.
Samsun ili ve ilçelerinde yaşamakta olan 29 bin 451 altmış beş yaş ve üstü vatandaş ile 4 bin 478 adet engelli vatandaşın yararlanacağı uygulama sonucu vatandaşlar her yıl Samkart Başvuru Merkezlerine giderek vize yaptırma işleminden kurtulacak ve 5 TL vize ücreti ödemeyecek.
(SAM-SLH-Y)

02.01.2017 15:25:40 TSI
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