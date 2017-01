YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükçekmece Belediyesi 2017 yılını "Sevgi ve Barış Yılı" ilan etti

İSTANBUL (İHA) - Ocak ayı birinci oturumunu gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Meclisi, Başkanlık makamı teklifine oybirliğiyle evet diyerek, 2017 yılını "Sevgi ve Barış Yılı" olarak ilan etti.

Büyükçekmece Belediyesi 2017 yılını Ocak ayı meclis toplantısıyla aldığı kararla "Sevgi ve Barış Yılı" ilan etti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2017 yılının ilk saatinde terörün çirkin yüzü ile bir kez daha karşı karşıya kaldığımızı belirterek; "Maalesef 39 can kaybı ve 65 yaralı gibi ağır bir bilanço ortaya çıktı. Bu olay hepimizi derin bir üzüntüye boğdu. Ama dimdik ayaktayız. Şehit güvenlik görevlilerimize ve yaşamını yitirenlere yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"Korkutamazlar, sindiremezler"

Herkesin bu olayları çok iyi değerlendirmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Akgün, şunları söyledi: "Hep birlikte ülkemizin geleceği adına, ülkemizin üzerine oynanan bu oyunları bozmak için daha fazla çalışmak zorundayız. Siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak birbirimizle daha da kenetlenmek zorundayız. Ülkemizin, milletimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmak, üretmek ve akıllı davranmak zorundayız. Ülkemiz üzerinde oyunlar oynayan emperyalist güçler şunu çok iyi bilmelidir ki, uğraşmakta oldukları Türk milleti bin yıldır dimdik ayakta durmaktadır. Geçmişte biz bunun imtihanını bir çok kez verdik. 80 milyonluk yüce Türk milleti, eninde sonunda bu tür olayları bertaraf edecek ve dünyada alması gereken yeri de alacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizi yıldıramaz, korkutamazlar ve sindiremezler. Her türlü terör olayını şiddetle lanetliyoruz."

"Terörün hedefi mekanlar değil insanlardır"

Ak Parti Grup Başkan Vekili Recep Erol, yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan terör olayının kalleşçe ve hain bir saldırı olduğunu belirterek; "Savunmasız insanlar üzerine yapılan bu hunharca saldırı milletimizi derinden yaralamıştır. Bu insanlık dışı katliamın bir pazar yerinde, bir mescitte veya bir gece kulübünde yapılmasının hiçbir farkı yoktur bizim nezdimizde. Teröristlerin hedefi mekanlar değil insanlardır. Ülkemizdir, milletimizdir. Gün terörün her çeşidine milletçe kenetlenme günüdür. Bu katliamı yapanları lanetliyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"Terörün her türlüsünü kınıyoruz"

CHP grubu adına konuşan Hayrettin Altunok, yeni bir yıla iyi dilekler, iyi niyetler ve mutlu bir şekilde girmeyi arzu ederken üzücü bir terör olayı ile karşı karşıya kalındığını ifade ederek; "Çok elim ve çok çirkin bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Terör olayları son zamanlarda ülkemizin değişik yerlerinde artan bir şekilde sürmektedir. Çok sayıda güvenlik görevlimiz şehit olurken çok sayıda da vatandaşımız yaşamını yitirmektedir. Terör kimden gelirse gelsin CHP grubu olarak, ırkı ve milleti ne olursa olsun terörün her türlüsünü kınıyoruz. Ancak kınamak yetmiyor. Gerekli tedbirlerinde alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Denetim Kurulu seçildi

Yapılan konuşmaların ardından meclis gündeminde yer alan 10 madde görüşülerek karara bağlandı. Bu kapsamda Büyükçekmece Belediyesi'nin bir önceki yıla ait gelir ve giderleri, hesap ve hesap işlemlerini denetlemek üzere 3 kişilik "Denetim Komisyonu" seçildi. Denetim Komisyonu'na CHP Grubu'ndan Ahmet Şahin ve İbrahim Işık seçilirken, AK Parti Grubu'ndan da Bedir Gürses seçildi.

02.01.2017

