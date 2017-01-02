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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Şehit Aileleri Derneği'nden teröre sert çıkış

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:23
Şehit Aileleri Derneği'nden teröre sert çıkış
Şehit Aileleri Derneği'nden teröre sert çıkış
- Ali Yavuz: "Birliğimize göz dikenlerin idam sehpasında sallandığını görmek istiyoruz"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Ali Göç
Kamera : Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Birliğimize göz dikenlerin idam sehpasında sallandığını görmek istiyoruz" dedi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, düzenlediği basın toplantısıyla terör saldırılarını değerlendirdi. Şube binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Yavuz, "İstanbul'da bir gece kulübüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda bir polisimiz şehit olmuş, 38 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 65 vatandaşımız yaralanmıştır. Olayda şehit olan polisimize ve hayatını kaybeden sivil ve savunmasız vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bu hain ve alçak saldırıyı yapanları lanetliyorum. Hangi terör örgütü yapmış olursa olsun bu olay ülkemizin birliğine beraberliğine, kardeşliğine ve iç huzurumuzun bozulmasına yönelik yapılmıştır" dedi.
Terörün sadece figüran olduğunu kaydeden Yavuz, "Terör örgütlerinin isimleri ayrı olsa da arkasında onları yönlendiren yönetmenlerin aynı ülkeler olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri sadece figürandır, maşadır, Çanakkale de kurtuluş savaşında ve en son 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemizi bölmeye parçalamaya çalışanlar ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar, halkımızın ülkesine milletine olan bağlılığı ve sevdası önünde diz çökmüşler ve amaçlarına ulaşamamışlardır, asla da ulaşamayacaklardır. Bu terör olaylarını yaparak bizi içten birbirimize düşürmeye çalışanlar geçmişte başarmadıkları gibi bu günde başaramayacaklardır. Bu hain alçak ve şeref yoksunu terör örgütleri ve arkasındaki ağababalarının bu sadırları bundan sonrada devam edecektir. Her defasında farklı senaryolar çizerek bize saldıranlar bu defada bir gece kulübüne saldırarak sanki Türkiye de insanların yaşam biçimine saldırılıyormuş algısı uyandırmaya çalışıyorlar. Bu algı operasyonuna içimizdeki hainlerde sanal ortamda yaptığı yorumlarla destek vermektedirler. Bu saldırı asla kimsenin yaşam tarzına yönelik değildir" ifadelerini kullandı.
Terör saldırılarının birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olacağının altını çizen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şunları söyledi:
"Bu saldırılar, Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatında ve doğu güneydoğuda PKK'ya karşı yürüttüğü başarılı operasyonlarla terör örgütlerine vurduğu ağır darbeyi hazmedemeyenlerin yaptığı karşı hamlelerdir. Bu karşı hamlelerle canımızı acıtmaya çalışan bu örgütler, aynı zamanda ülkemizin içinde bir etnik ve mezhepsel çatışma ortamını oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu şer odakları arakasındaki dış güçler ve içimizdeki iş birlikçilerinin bu hain ve alçak saldırı çabaları bizi asla bölemeyecek, parçalayamayacak bizi birbirimize düşüremeyeceklerdir. Bu hain saldırılar birliğimize beraberliğimize ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olacaktır. Bu alçaklar bizi bölmek istedikçe inşallah bizler daha da birleşeceğiz. Bütün halkımızdan beklentimiz kışkırtıcı tahrik edici eylem ve söylemlerden kaçınmalıdırlar. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde terörle mücadeleyi sadece güvenlik güçlerimiz değil milletçe topyekûn yapmalıyız. Bunun en büyük göstergesi de teröre karşı birliğimizi muhafaza etmekten geçmektedir. Ülkemizin birliğine, milletimizin beraberliğine göz diken tüm vatan hainlerinin idam sehpalarında salladığını görmek istiyoruz."
(AG-AÖ-Y)

02.01.2017 15:26:59 TSI
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