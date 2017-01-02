02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turpçu ve Tekin'den Başkan Demirtaş'a ziyaret

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:25
Turpçu ve Tekin'den Başkan Demirtaş'a ziyaret
Turpçu ve Tekin'den Başkan Demirtaş'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Belediye Başkanı Nuri Tekin ile CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ile birlikte Gülüç Belediyesini ziyaret ederek Başkan Gökhan Demirtaş ile birlikte bir süre sohbet etti. Demirtaş ziyaret sırasında Milletvekili Turpçu'ya yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek "Gülüç Belediyesi olarak 3 yıl içerisinde beldemizdeki alt yapı sorununu büyük ölçüde çözdük. Mahallelerimizde ki yollarımızı genişlettik, bir kısmına asfalt döktük, bir kısmına da parke döşedik. 2017 yılı içerisinde yapacağımız çalışmalarla yollarımızda hiçbir sorun kalmayacak. Şu anda üzerinde en fazla durduğumuz konu Gülüç sahil projesi. Burada ilk etap çalışmalarını tamamladık. Nisan, Mayıs aylarında ikinci etap çalışmaları da tamamlayarak kafeteryaları ve oturma grupları ile sahilimiz bitmiş olacak. Gülüç'ümüzü daha yaşanabilir bir belde haline getirmek için elimizdeki imkanlar doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Milletvekili Turpçu'da Gülüç'te yapılan çalışmaları takdirle izlediklerini belirterek Başkan Demirtaş'a bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
(VK-OA-Y)

02.01.2017 15:27:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak Meslek Yüksekokulu 2017 yılında da büyümeye devam ediyor
YEREL

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2017 YILINDA DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Milletvekili Çaturoğlu Kaymakam Eskioğlu'yu Ziyaret Etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇATUROĞLU KAYMAKAM ESKİOĞLU'YU ZİYARET ETTİ
Coşkun, 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

COŞKUN, 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Demirtaş, &quot;Özel işlerin yapılması söz konusu dahi olamaz&quot;
YEREL

DEMİRTAŞ, "ÖZEL İŞLERİN YAPILMASI SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAZ"
Genel Sekreter yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti
YEREL

GENEL SEKRETER YENİ YILIN İLK BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ
&quot;Yaşama Yol Ver&quot; projesini anlattılar
YEREL

"YAŞAMA YOL VER" PROJESİNİ ANLATTILAR
70'inci Verem Propaganda Haftası kutlanıyor
YEREL

70'İNCİ VEREM PROPAGANDA HAFTASI KUTLANIYOR
Orman Bölge Müdürlüğü fidan dağıttı
YEREL

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN DAĞITTI
Durmuş Günay Kütüphanesi oryantasyon eğitimlerini tamamladı
YEREL

DURMUŞ GÜNAY KÜTÜPHANESİ ORYANTASYON EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI
Başkan Tekin, İstanbul'da meydana gelen saldırıyı kınadı
YEREL

BAŞKAN TEKİN, İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN SALDIRIYI KINADI
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yılda 445 bin hastaya hizmet veriyor
YEREL

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILDA 445 BİN HASTAYA HİZMET VERİYOR
Rektör Mahmut Özer, İstanbul'da yaşanan saldırıyı kınadı
YEREL

REKTÖR MAHMUT ÖZER, İSTANBUL'DA YAŞANAN SALDIRIYI KINADI
Karaveli, saldırıyı kınadı
YEREL

KARAVELİ, SALDIRIYI KINADI
Maden ocağında yılbaşı
YEREL

MADEN OCAĞINDA YILBAŞI