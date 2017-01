YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. STK Platformundan FETÖ ve terör tepkisi

STK Platformundan FETÖ ve terör tepkisi

- Muğla'daki 21 Sivil Toplum Kuruluşunun oluşturduğu platform, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve FETÖ üzerinden yapılan sistematik ve planlı itibar suikast girişimlerini tepki gösterdi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla'da 21 Sivil Toplum Kuruluşu'nun oluşturduğu Sivil Toplum Platformu, son günlerde yaşanan terör olayları ve FETÖ üzerinden oluşturulmak istenen algı operasyonlarına tepki gösterdi. 21 STK Platformu adına Memur Sen İl Başkanı Önder Uçak, Yeşilay Derneği Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci ve İlim Yayma Muğla Şube Başkanı Ayhan Balcı açıklama yaptı.

Memur Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, FETÖ ve onunlu birlikte hareket eden şer odaklarının bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin etrafının kuşatıldığı, birilerinin tüm unsurları ile saldırdığı, İslam coğrafyasının kan gölüne çevrildiği bir dönemde, sorumluluk bilinci ile hareket eden, kamu vicdanının sesi olan Sivil Toplum Kuruluşları olarak Muğla'da birlik ve beraberlik içerisinde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. 2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de sivil vatandaşlarımızı hedef alan hain terör saldırısını lanetliyoruz. Ülkemizin birliğini, milletimizin huzurunu hedef alan bu menfur saldırılara inat daha fazla kilitleneceğimizi belirtmek istiyorum. Muğla Sivil Toplum Platformu olarak ülkemizde ve dünyanın birçok yöresinde yaşanan terör saldırılarında her daim sesimizi yükselttik. Bizler mazlum ve mağdurlar için canla başla çalışmalarımızı sürdürürken, son zamanlarda sivil toplum kuruluşlarımızın, sendikalarımızın sistematik ve planlı bir itibar suikastı ile karşı karşıya kaldıklarına şahit olduk. FETÖ ve onunla birlikte hareket eden şer odakları her gün yeni projeler ile harekete geçmektedir. Amaç toplumda güven ortamını yitirerek, birlik ve beraberliği baltalamaktır. Toplumun güvenini kazanmış, sendika ve sendika yöneticilerine yönelik sistematik ve planlı itibar suikastlarına suyu bulandırarak Türkiye'yi kaos ortamına çevirmek çabası içinde olanlara karşı her zamankinden daha uyanık olmak zorundayız. Kişisel, siyasi ve sendikalar hesaplarını FETÖ üzerinden görmeye çalışanlar, hem kendi intikamlarını almak, hem de ihanet şebekesi FETÖ'ye alan açmak niyetiyle yazılan şikayet mektupları, ihbar ve iftiralarla karalayarak düzmece dosyalarla yaftalayarak kendilerini gizlemek isteyenler var. Burada amaç, gerçek FETÖ'cüleri korumak, kişisel hesap görmek ve masum insanları bu yaftanın içerisine dahil ederek toplumun vicdanını sızlatmaktadır. Yanlış yapan babamızın oğlu dahi olsa yanında durmayız" dedi.

Muğla Sivil Toplum Platformu olarak ülkede yaşanan terör olaylarına tepkilerini ortaya koyduklarını belirten Yeşilay Derneği Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, "Birlikte terörü lanetledik, birlikte 15 Temmuz gecesi öncesi ve sonrası hain FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri ile ilgili mücadelemizi net bir şekilde ortaya koyduk. Geçmişte darbeye, cuntaya karşı duruşumuz ile bugünkü duruşumuz aynıdır. Şimdi ülkemizin içinde bulunduğu durumu fırsata çevirme gayreti içinde olanlar var. Muğla'yı kendine göre dizayn etmek isteyenler var. Siyasette, sivil toplum kuruluşlarında kendine göre ayar çekmek isteyenler var. Muğla'da huzuru bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Ayhan Balcı, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak bugüne kadar Türkiye'ye karşı yapılan her saldırıda karşı durduklarını belirterek, "FETÖ'nün ve diğer hainlerin, onun işbirlikçilerini ve üst aklın ülkenin güven ortamını bozma planları ortadadır. Onların oyunlarını bozmak, her türlü şüpheden uzak ve daha çok bir araya gelerek milli birliğimizi sağlamak görevimiz olacaktır" dedi.

(BT-İK)



02.01.2017 15:34:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER