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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'ın 2016 yılında ki doğum ve ölüm oranı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:30
Adıyaman'ın 2016 yılında ki doğum ve ölüm oranı
Adıyaman'ın 2016 yılında ki doğum ve ölüm oranı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - 2016 yılında Adıyaman'da 12 bin 502 kişi doğarken, 2 bin 576 kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü verilerine göre, 2016 yılında doğanların sayısı ölenlerin 4.8 katı olur iken, evlenenlerin sayısının 9'da 1'i kadar boşanma meydana geldi.
Adıyaman Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Şen, 2016 yılında Adıyaman genelinde 12 bin 502 doğum, 2 bin 576 ölüm meydana geldiğini belirterek, doğanların sayısının ölen kişi sayısından 4.8 kat fazla olduğunu aktardı.
Adıyaman'da yıl boyunca 5 bin 344 kişinin evlendiğini, 570 kişinin ise boşandığını ifade eden Mehmet Şen, evlenenlerin sayısının boşananlar sayısından 9.3 kat fazla olduğunu kaydetti.
2015 yılında ise 13 bin 849 doğum, 2 bin 319 ölüm meydana gelirken, aynı yıl 5 bin 564 evlenme, 698 boşanma işlemi yapıldığı öğrenildi.
Mehmet Şen, "2016 yılında Adıyaman'da ki il ve ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri tarafından 538 bin 915 işlem gerçekleştirildi. 21 Kasım tarihinde başlayan yeni kimlik kartları verilmesiyle ilgili olarak rakam 15 bin 472'ye ulaştı. 2017 yılında bazı ücretlere zam yapıldı. Kimlik kartlarını değiştirme 15 TL'den 16 TL'ye, evlenme cüzdanı 80 TL'den 86 TL'ye, mavi kart ise 8 TL'den 8 buçuk TL'ye yükseldi" dedi.
(AHM)

02.01.2017 15:31:39 TSI
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