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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Donan göl gençlerin eğlence alanı oldu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:37
Donan göl gençlerin eğlence alanı oldu
Donan göl gençlerin eğlence alanı oldu

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü'ne yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlar, doğal buz pistine dönen gölde tehlikeye aldırış etmeden eğlendi.
Bölgedeki soğuk hava, Adilcevaz'a 30 Kilometre uzaklıktaki Göldüzü köyünde bulunan yaklaşık 1660 hektar alana sahip ve 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cenneti olarak adlandırılan Arin Gölü'nü de tamamen dondurdu. Göle kıyısı bulunan Karşıyaka, Esenkıyı ve Göldüzü köylerinin yanı sıra Aydınlar Beldesi'nde yaşayan gençler durumu fırsat bilip donan gölün üzerinde tehlikeye aldırış etmeden eğlendi. Köylü gençler donan göl üzerinde tehlikeye aldırış etmeden kendi aralarında güreş yaptıktan sonra göl üzerinde bağlama çalıp türkü söyleyen arkadaşları eşliğinde halay çektiler. Daha sonra gölün üzerinde semaver yakan gençler, yaptıkları semaver çayını yudumlayarak günün yorgunluğunu attılar.
Köylülerden Orhan Emen, boş zamanlarından göle gelip burada eğlenerek zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Burada yazın onlarca çeşit kuş oluyor. Gördüğünüz gibi buradaki göl tamamen donmuş durumda ve bu sebepten dolayı burada yaşayan birçok kuş maalesef telef oluyor. Bazı kuşlarda buralardan göç edip gidiyorlar. Burası kışın ise köyümüzdeki gençlerimizin eğlence yeri oluyor. Gençlerimiz buraya gelip top oynuyorlar, güreş yapıyorlar, piknik yapıyorlar. Burası gerçekten gelip görülmesi gereken bir yerdir. Herkese gelip burayı görmelerini tavsiye ederim" dedi.
(ÖB-ŞAK-Y)

02.01.2017 15:38:37 TSI
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