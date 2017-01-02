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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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ETÜ 15 Temmuz anısına Buz Hokeyi Turnuvası düzenledi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:39
ETÜ 15 Temmuz anısına Buz Hokeyi Turnuvası düzenledi
ETÜ 15 Temmuz anısına Buz Hokeyi Turnuvası düzenledi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - ETÜ ev sahipliğinde "15 Temmuz Kahramanları Dörtlü Buz Hokeyi Turnuvası" düzenlendi.
Üçbinlik Buz Arena'da gerçekleşen turnuvaya Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü de destek verdi.
15 Temmuz Kahramanları Turnuvası'na Erzurum Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Erzurum Gençlikspor Buz Hokeyi Takımları katıldı.
İzleyici olarak katıldığı final müsabakası sonunda sporculara madalyalarını takan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, "ETÜ olarak 15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız" dedi ve sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.
(ERZ-AT-Y)

02.01.2017 15:42:55 TSI
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