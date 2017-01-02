02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yunusemre'den kan bağışı kampanyası

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:42
Yunusemre'den kan bağışı kampanyası
Yunusemre'den kan bağışı kampanyası

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, kadınlarda kan bağış oranını arttırmak amacıyla Kızılay Kan Bağış Merkezi ortaklığıyla kampanya başlattı.
Türkiye'de erkeklerde kan bağış oranı her geçen gün artarken; bu oran kadınlarda oldukça düşük. Yunusemre Belediyesi, bu oranı ilçede yükseltmek için Kızılay Kan Bağış Merkezi ortaklığıyla kan bağış kampanyası başlattı. Topçu Asım Mahallesi Hanımlar Lokali'nde gerçekleştirilen kampanyanın tanıtımını yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, ilçedeki tüm kadınları kan bağışında bulunmaya davet etti. Kursiyerlerle biraraya gelen Başkan Çerçi, kan bağışının önemini anlattı.
İlçede 18-65 yaş arasındaki kadınlara çağrı yapan Başkan Çerçi, "Belediyemiz bünyesinde hizmet veren çok sayıda Hanımlar Lokali, kreş, meslek edindirme kursumuz var. Kızılay Kan Merkezi'yle ortak bir projeye imza atarak kan bağış kampanyası başlattık. Kan bağışı, çok hayırlı kutsal bir iş. Her an herkesin kana ihtiyacı olabilir. Ben de bir hekim olarak kan bağışının, taze kanın ve kanın içerisindeki meteryallerin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorum. Bu nedenle Yunusemre Belediyemizin kültür merkezlerinde, sosyal tesislerinde böyle bir kampanyaya evsahipliği yaptık. Hanım kardeşlerimiz de gönüllü olarak kan bağışında bulunuyorlar. Başlatmış olduğumuz bu kampanyamıza gönül veren bütün hanım kardeşlerime ve bu kampanyanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Kızılay Manisa Şubesi Kızılay Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal başta olmak üzere, bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ise, Yunusemre Belediyesi'ne duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Kadınlarımız kan bağışı konusunda maalesef biraz geri. Türkiye'de yapılan kan bağışı miktarının sadece Yüzde 13'ü bayanlarımıza ait. Dolayısıyla bu oranı artırmak, kadınlar kan vermez olgusunu yıkmak istiyoruz. Kadınlarımız da yılda en 4 kez kan bağışında bulunabilirler. Yunusemre Belediyesi işbirliği ile başlatmış olduğumuz bu projemizi bütün il genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kan bağışlarının yanı sıra kök hücre için de kadınlarımızdan numuneler alıyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından başlatılan kök hücre projesi, lösemili hastalara uygun kök hücre bulabilmemiz için çok basit bir işlem. Halkımızı Kan Merkezlerimize davet ediyorum. İlla kan vermek zorunda değiller. Gelsinler kendilerini her konuda ayrıntılı olarak bilgilendirelim. Yunusemre Belediyesi ile başlatmış olduğumuz bu projenin hayırlı bir şekilde devam etmesini diliyor, 2017 yılının hem Kızılay için hem de kan bekleyen hastalarımız için hayırlı bir yıl olsun diliyorum" dedi.
Kan bağış kampanyası kapsamında 3 Ocak Salı Günü Barbaros Mahallesi Hanımlar Lokali, 4 Ocak Çarşamba Günü Yenimahalle Hanımlar Lokali, 5 Ocak Perşembe Günü Muradiye Aile Yaşam Merkezi, 6 Ocak Cuma Günü Uncubozköy Hanımlar Lokali, 9 Ocak Pazartesi Günü TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi, 10 Ocak Salı Günü Ayn-ı Ali Hanımlar Lokali'nde Kızılay Kan Bağış Merkezi ekiplerince bağışlar alınacak.
(AY-Y)

02.01.2017 15:43:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Manisa Kart'DA ücret ve süre yok
YEREL

MANİSA KART'DA ÜCRET VE SÜRE YOK
Manisa'da 2017'nin ilk umre kafilesi uğurlandı
YEREL

MANİSA'DA 2017'NİN İLK UMRE KAFİLESİ UĞURLANDI
Yeniköy Mahallesi'nde dere temizliği
YEREL

YENİKÖY MAHALLESİ'NDE DERE TEMİZLİĞİ
'Hoş Geldin Bebek' projesiyle 2 bin 285 bebek ziyaret edildi
YEREL

'HOŞ GELDİN BEBEK' PROJESİYLE 2 BİN 285 BEBEK ZİYARET EDİLDİ
Engelli vatandaşlara yeni yıl hediyesi
YEREL

ENGELLİ VATANDAŞLARA YENİ YIL HEDİYESİ
Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yenilendi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN WEB SİTESİ YENİLENDİ
Gönülleri alan proje ziyaretleri devam ediyor
YEREL

GÖNÜLLERİ ALAN PROJE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
Eğitim Bir-Sen'den Kaymakam Erdoğdu'ya ziyaret
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN'DEN KAYMAKAM ERDOĞDU'YA ZİYARET
Kar üzerinde keyifli çalışma
YEREL

KAR ÜZERİNDE KEYİFLİ ÇALIŞMA
Salihli'nin sultanları 2'nci yarıdan umutlu
YEREL

SALİHLİ'NİN SULTANLARI 2'NCİ YARIDAN UMUTLU
Engelli çocukları sevindiren hediye
YEREL

ENGELLİ ÇOCUKLARI SEVİNDİREN HEDİYE
Manisa'da &quot;Kur'an Ziyafeti 2017&quot; etkinliği
YEREL

MANİSA'DA "KUR'AN ZİYAFETİ 2017" ETKİNLİĞİ
Cirit Sahasının yolu yenilenecek
YEREL

CİRİT SAHASININ YOLU YENİLENECEK
Mahalleler arası ulaşım daha kolay olacak
YEREL

MAHALLELER ARASI ULAŞIM DAHA KOLAY OLACAK
Gördes'in mahalleleri yenileniyor
YEREL

GÖRDES'İN MAHALLELERİ YENİLENİYOR
Çalışmaları soğuk hava da durduramadı
YEREL

ÇALIŞMALARI SOĞUK HAVA DA DURDURAMADI
Derelere korkuluklar yapılıyor
YEREL

DERELERE KORKULUKLAR YAPILIYOR
MAGİAD Başkanı Geriter Başbakan Yıldırım'la görüştü
YEREL

MAGİAD BAŞKANI GERİTER BAŞBAKAN YILDIRIM'LA GÖRÜŞTÜ
Vatandaş mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyorlar
YEREL

VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN DİYE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR
AK Gençler, yeni yıla polislerle girdi
YEREL

AK GENÇLER, YENİ YILA POLİSLERLE GİRDİ
Manisa'da yılın son bebeği
YEREL

MANİSA'DA YILIN SON BEBEĞİ