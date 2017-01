YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yunusemre'den kan bağışı kampanyası

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, kadınlarda kan bağış oranını arttırmak amacıyla Kızılay Kan Bağış Merkezi ortaklığıyla kampanya başlattı.

Türkiye'de erkeklerde kan bağış oranı her geçen gün artarken; bu oran kadınlarda oldukça düşük. Yunusemre Belediyesi, bu oranı ilçede yükseltmek için Kızılay Kan Bağış Merkezi ortaklığıyla kan bağış kampanyası başlattı. Topçu Asım Mahallesi Hanımlar Lokali'nde gerçekleştirilen kampanyanın tanıtımını yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, ilçedeki tüm kadınları kan bağışında bulunmaya davet etti. Kursiyerlerle biraraya gelen Başkan Çerçi, kan bağışının önemini anlattı.

İlçede 18-65 yaş arasındaki kadınlara çağrı yapan Başkan Çerçi, "Belediyemiz bünyesinde hizmet veren çok sayıda Hanımlar Lokali, kreş, meslek edindirme kursumuz var. Kızılay Kan Merkezi'yle ortak bir projeye imza atarak kan bağış kampanyası başlattık. Kan bağışı, çok hayırlı kutsal bir iş. Her an herkesin kana ihtiyacı olabilir. Ben de bir hekim olarak kan bağışının, taze kanın ve kanın içerisindeki meteryallerin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorum. Bu nedenle Yunusemre Belediyemizin kültür merkezlerinde, sosyal tesislerinde böyle bir kampanyaya evsahipliği yaptık. Hanım kardeşlerimiz de gönüllü olarak kan bağışında bulunuyorlar. Başlatmış olduğumuz bu kampanyamıza gönül veren bütün hanım kardeşlerime ve bu kampanyanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Kızılay Manisa Şubesi Kızılay Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal başta olmak üzere, bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ise, Yunusemre Belediyesi'ne duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Kadınlarımız kan bağışı konusunda maalesef biraz geri. Türkiye'de yapılan kan bağışı miktarının sadece Yüzde 13'ü bayanlarımıza ait. Dolayısıyla bu oranı artırmak, kadınlar kan vermez olgusunu yıkmak istiyoruz. Kadınlarımız da yılda en 4 kez kan bağışında bulunabilirler. Yunusemre Belediyesi işbirliği ile başlatmış olduğumuz bu projemizi bütün il genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kan bağışlarının yanı sıra kök hücre için de kadınlarımızdan numuneler alıyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından başlatılan kök hücre projesi, lösemili hastalara uygun kök hücre bulabilmemiz için çok basit bir işlem. Halkımızı Kan Merkezlerimize davet ediyorum. İlla kan vermek zorunda değiller. Gelsinler kendilerini her konuda ayrıntılı olarak bilgilendirelim. Yunusemre Belediyesi ile başlatmış olduğumuz bu projenin hayırlı bir şekilde devam etmesini diliyor, 2017 yılının hem Kızılay için hem de kan bekleyen hastalarımız için hayırlı bir yıl olsun diliyorum" dedi.

Kan bağış kampanyası kapsamında 3 Ocak Salı Günü Barbaros Mahallesi Hanımlar Lokali, 4 Ocak Çarşamba Günü Yenimahalle Hanımlar Lokali, 5 Ocak Perşembe Günü Muradiye Aile Yaşam Merkezi, 6 Ocak Cuma Günü Uncubozköy Hanımlar Lokali, 9 Ocak Pazartesi Günü TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi, 10 Ocak Salı Günü Ayn-ı Ali Hanımlar Lokali'nde Kızılay Kan Bağış Merkezi ekiplerince bağışlar alınacak.

02.01.2017 15:43:54 TSI

