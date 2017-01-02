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Kaymakam Çınar: "Gevaş'ı daha güzel yerlere getirmek istiyoruz"



(Fotoğraflı)



Yusuf İdiz

VAN (İHA) - Van'ın Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, ilçeyi daha güzel yerlere getirmek için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Yeni yılın ilk gününde İHA muhabirine düşüncelerini dile getiren Kaymakam Çınar, ilçenin daha da güzel bir konuma gelmesi için çalışacaklarını söyledi. Kaymakam Çınar, "Daha önce görev yaptığım İmranlı Sivas'ımızın güzide ilçelerden bir tanesiydi. Orada 26 ay çalışma fırsatımız oldu. Orada iş ortamın olsun vatandaşlarla olan diyaloglarımız taktire şayandı. Verdikleri desteklerden dolayı onlara müteşekkirim. Gevaş ilçesine tayinim çıktığını öğrenince bende ayrı bir sevinç oldu. Çünkü daha önce Van'ı görme şansım olmuştu. Van'ı ve Edremit'i çok beğenmiştim ancak, Gevaş'ı görme şansımız olmamıştı. Tayinimiz Gevaş'a çıktığında 'çok güzel bir ilçe' dediler. Fakat ilçeden daha çok insanlarının daha güzel olduğunu söylediler. Bu bizi daha çok memnun etti. Burada geldik ve şaşırmadık. İnsanların sıcaklığı, ilgi ve alakalarıyla karşılaştık. Hepsine teşekkür ediyorum. Tabi devletin bize tanıdığı bir süre var. O süre içerisinde burada birlikte güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Sadece ilçe merkeziyle sınırlı kalmayacağız. Köyleriyle, sahilleriyle, kayak merkeziyle ve yayla turizmiyle Gevaş'ı daha güzel yerlere getirmek için çalışacağız" dedi.

"2017 yılının barış ve huzur getirmesini diliyorum"

2017 yılının tüm ülkeye ve insanlığa huzur ve barış getirmesini dileyen Kaymakam Çınar, "2016 yılını acısıyla sevinciyle geride bıraktık. Ama 2016 yılında acılarımız büyük oldu. Allah devletimize zeval vermesin, muafiyetler versin. 2017 yılının ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

(Yİ-ŞAK-Y)



02.01.2017 15:46:49 TSI

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