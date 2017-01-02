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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Alanya Belediye Tiyatrosu'ndan çocuklara oyun

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:58
Alanya Belediye Tiyatrosu'ndan çocuklara oyun
Alanya Belediye Tiyatrosu'ndan çocuklara oyun

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Orada Bir Köy Var Uzakta" adlı proje, bu yıl "Bir Köy Bir Çocuk Bir Hayal" konusuyla devem ediyor.
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılıyla birlikte çalışmalara başlayan Belediye Tiyatrosu, projenin bu ayağıyla Alanya'nın tüm mahallerindeki öğrencileri tiyatro ile buluşturmayı hedefliyor.
Proje kapsamında Alanya'nın tüm okulları tek tek ziyaret edilerek öğrenciler, Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda Nilbanu Engindeniz'in yazıp yönettiği, Alanyalı çocukların oynadığı "Uğur Böceği Benekli" adlı çocuk oyununa davet ediliyor. İlk kez bir tiyatro salonunda tiyatro izleme fırsatı bulan öğrenciler, duygusal ve sosyolojik anlamda da yeni değerler kazanıyor.
Özellikle merkeze uzak mahallelerdeki okullarda yürütülen proje, küçük yaşta tiyatro ile tanışan çocukları son derece mutlu ediyor.
"Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın" anlayışıyla eğitimde sanata verilen önemin gerekliliğinin altını çizen Nilbanu Engindeniz; "Bir çocuk değişir, dünya değişir" sloganı ile Alanya Belediye Tiyatrosu'nun çalışmalarını okul dönemi boyunca devam ettireceklerini belirtti.
(SÇ-SÇ-Y)

02.01.2017 16:01:32 TSI
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