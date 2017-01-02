02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gazeteciler Şemdinli Kaymakamı'nı ziyaret etti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:58
Gazeteciler Şemdinli Kaymakamı'nı ziyaret etti
Gazeteciler Şemdinli Kaymakamı'nı ziyaret etti


(Fotoğraflı)

Ecevit Bay
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan gazeteciler, yeni göreve başlayan Şemdinli Kaymakamı Tunahan Çil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Şemdinli ilçesinde görev yapan gazeteciler, yeni göreve başlayan Şemdinli Kaymakamı Tunahan Çil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şemdinli Haber Gazetesi sahibi Sefer Er, Yörem Haber Gazetesi sahibi Halit Yiğit, Yörem Haber Gazetesi Yazıişleri Müdürü Avdi Tekin, Doğan Haber Ajansı muhabiri ve Şemdinli Haber Gazetesi Yazıişleri Müdürü Azer Demir, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ecevit Bay, görevine yeni başlayan Şemdinli Kaymakamı Tunahan Çil'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Gazetecileri makamında kabul eden Kaymakam Tunahan Çil, ziyaretlerinden dolayı gazetecilere teşekkür etti. İlçenin sorunlarını gazetecilerden dinleyen Kaymakam Tunahan Çil, Şemdinli ilçesini çok beğendiğini, Şemdinli ilçesinin kalkınması ve daha iyi yerlere gelmesi için çaba sarf edeceklerini kaydetti.
(EB-ŞAK-Y)

02.01.2017 16:01:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti
YEREL

YÜKSEKOVA KAYMAKAMI KAŞIKÇI, KURSİYERİ ZİYARET ETTİ
Paletli kar ambulansları hayat kurtarıyor
YEREL

PALETLİ KAR AMBULANSLARI HAYAT KURTARIYOR
Yüksekova'da yoğun sis
YEREL

YÜKSEKOVA'DA YOĞUN SİS
Yağışlara dayanamayan ağaçlar kesildi
YEREL

YAĞIŞLARA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR KESİLDİ
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Yeni yıla kızakla kayarak girdiler
YEREL

YENİ YILA KIZAKLA KAYARAK GİRDİLER
Yeni yıla lapa lapa kar yağışı altında halaylarla girdiler
YEREL

YENİ YILA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ALTINDA HALAYLARLA GİRDİLER
İçişleri Bakanı Soylu, Şemdinli'de
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ŞEMDİNLİ'DE
Ankara'dan Hakkari'ye &quot;Kardeşlik Köprüsü&quot;
YEREL

ANKARA'DAN HAKKARİ'YE "KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ"